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Hořící školy, mnoho napadených. Protesty ve Francii se zvrhly ve vlnu násilí

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  16:25
Při studentských blokádách a protestech ve Francii bylo ve čtvrtek poškozeno několik středních škol, narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Úřady oznámily stovky zadržených a desítky zraněných a mluví o škodách v řádech statisíců eur. Politici z nepokojů, které někde podněcují výtržníci, viní radikálně levicové sdružení Nepodrobená Francie (LFI).

V Nantes na západě země byl úmyslně založen požár ve vstupní hale lycea Nelsona Mandely, který se rozšířil na fasádu, než byl uhašen.

Maskovaný protestující hází popelnici do ohně založeného studenty během střetů s francouzskou pořádkovou policií v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci se během protestu střetávají s pořádkovou policií v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Francouzští policisté z pořádkových jednotek stojí během střetů s protestujícími studenty v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci stojí u hořících popelnic během střetů s pořádkovou policií v Saint-Denis u Paříže. (1. října 2026)
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Prefektura departementu Loire-Atlantique, jíž je Nantes hlavní město, poukázala na „násilnické jedince“, kteří se připojili ke studentům, aby „páchali škody“.

Poškozeno bylo devět škol a hořelo také ve třech vzdělávacích institucích ve městě. Policie v celém departementu zadržela 18 lidí.

Stovky studentů demonstrovaly také před lyceem Couffignal ve východofrancouzském Štrasburku, zablokovaly dopravu včetně tramvají a také zapálily popelnice. Doprava je narušená také v Aubagne a Aix-en-Provence na jihovýchodě země i v severovýchodní Remeši.

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V Lille u belgických hranic jsou zavřeny střední školy i tamní právnická univerzita, hlášena jsou rozbitá skla některých autobusových zastávek a zapáleny byly odpadkové koše, napsal deník Le Monde. Hořelo také před lyceem Blaise-Pascala v severně položeném Rouenu.

Dav v pařížském 16. obvodu napadl policejní vůz a na obličeji a rukou pořezal jednoho z policistů. V regionu Île-de-France obklopujícím metropoli bylo poničeno zhruba 50 školských institucí a celkové škody se tam zatím odhadují na více než milion eur (přes 24 milionů korun).

Demonstranti poničili autobus a napadli řidiče

Velmi napjatá je situace v Marseille na jihovýchodě Francie. Protestující před tamním lyceem Saint-Exupéryho obklíčili hasičský vůz, donutili hasiče jej opustit, jednoho zranili a vůz poté zapálili.

Podle webu actuMarseille byl jeden z městských autobusů „odkloněn“ z trasy a poškozen. Napaden byl i jeden z řidičů a ředitel lycea Victora Huga. Starosta města Benoît Payan už odsoudil „nepřijatelné násilí“.

Studenti obvinili policii z tvrdého zásahu, včetně nasazení slzného plynu, zatímco vláda kritizovala násilnosti provázející protesty. Zároveň ale uvedla, že je třeba uznat a řešit problémy, které na středních školách panují.

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Francouzský ministr školství Édouard Geffray už oznámil zřízení takzvané platformy pro dialog, do níž budou moci přispívat všichni středoškoláci. Vyzval také k distanční výuce v případech, kdy se studenti nebudou moci dostat do škol. Šéf resortu vnitra Laurent Nunez řekl, že na některých místech se výtržníci přesouvali ze školy do školy, aby podněcovali násilí.

Francouzský premiér Sébastien Lecornu kvůli situaci od 13:00 předsedal meziresortní krizové skupině a vláda později oznámila, že hnutí přerostlo v „městské násilí“.

Studentské demonstrace vypukly minulý týden v Paříži. Od té doby eskalovaly a rozšířily se i do dalších měst, přičemž ve středu se jich zúčastnilo 356 vzdělávacích institucí. Tentýž den bylo také zadrženo 625 osob a zraněno 83 policistů a četníků, na druhé straně zranění utrpělo 119 lidí, z toho 34 zaměstnanců škol.

Studenti demonstrují proti velikosti tříd, nedostatečnému financování, dlouhé výuce a nedostatku učitelů. Jsou blokovány střední školy téměř po celé Francii, například v Paříži, Marseille, Štrasburku nebo Rennes. Dnes se k nim přidaly i vysoké školy a blokováno je asi 30 kampusů, může se ale vyučovat on-line.

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Bruno Retailleau ze středopravých Republikánů (LR) chce zakázat LFI, která se blokádami podle něj snaží organizovat „povstání“.

Členka krajně pravicového Národního sdružení (RN) Marine Le Penová přisoudila de facto vůdci LFI Jeanu-Lucu Mélenchonovi odpovědnost za protesty, zatímco podle Érica Ciottiho z krajně-pravicové Unie pravice pro republiku (UDR) jsou nezletilí manipulováni a podněcováni k násilí „vzbouřeneckými hnutími“, která chtějí „otřást demokracií“.

Sám Mélenchon podle Le Monde řekl, že jeho sdružení vyzývá k „nenásilným metodám boje“.

Střední školy
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