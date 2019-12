K Vánocům chci fungující vlak, zpívá Francouzka v parodické písni o stávce

Zpěvačka, která žije nedaleko Paříže napsala svůj text na melodii slavné písně „ All I Want For Christmas Is You“ od americké zpěvačky Mariah Careyové.

Video opatřila záběry dopravního chaosu ve francouzské metropoli a zpívá, že nestojí o drahé kabelky nebo luxusní dovolenou, ale o to, aby mohla nasednout na vlak nebo na autobus. „Pokud to není příliš,“ podotýká ironicky. „Jeden vlak ze tří, žádné (příměstské vlaky) RER. A jak to mám asi udělat, abych se dostala do práce? Peníze na Uber nemám a silnice jsou zacpané. Všichni známí bydlí daleko,“ zpívá Montéa.

Video obyvatelky města Bagneux u Paříže se dočkalo desítek tisíc zhlédnutí. Mladou ženu, která se živí internetovým marketingem, k jeho natočení inspiroval den, který strávila z nezbytí doma. Kvůli stávce v dopravě se totiž nedostala do práce a večer na svůj koncert. „Trochu jsem vybouchla a rozhodla jsem se vyjádřit to písní, udělat si z toho legraci,“ řekla Montéa.



Montéa (Twitter) @monteamusic Parodie de "All I want for Christmas" a l'occasion des greves SNCF/RATP. Bon courage a tous et bonnes fetes ! #greve5decembre #AllIWantForChristmasIsYou #grevesncf #greveratp #greve

Stávka trvá už od 5. prosince a stala se nejdelším protestem zaměstnanců v dopravě za posledních 30 let. Ve čtvrtek trvala již třiadvacet dní, což je zatím o jeden den více než měly protesty v roce 1995 za vlády prezidenta Jacqua Chiraca. Tehdy se rovněž demonstrovalo proti penzijní reformě a vláda nakonec ustoupila.



Do ulic vyšly i baletky

Důchodová reforma by měla podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona zjednodušit současný systém, který je podle něj nespravedlivý, neefektivní a příliš komplikovaný. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.

Změny by se dotkly i například baletek, které tančí ve francouzských divadlech. V úterý na Štědrý den se proto rozhodly dát svou nespokojenost najevo a uspořádaly na ulici krátké taneční představení.

Před budovou pařížské opery Garnier zatančily za doprovodu hudebníků z pařížské filharmonie scény z Labutího jezera. Na budově opery byl za nimi pověšen nápis, kde stálo „kultura je v ohrožení“.

Jean Hugon (Twitter) @JeanHugon3 Les artistes en greve de l'Op�ra de Paris interpretent gratuitement le Lac des Cygnes devant l'Op�ra Garnier pour s'opposer a la r�forme des retraites. Splendide.

Baletky mohou podle současných pravidel odejít do předčasného důchodu ve 42 letech. Tato pravidla platí již od 17. století a vznikla za vlády krále Ludvíka XIV. Umělkyně tvrdí, že ve dvaačtyřiceti letech již trpí artritidou, únavovými zlomeninami nebo kýlou. „Je těžké si udržet vysokou úroveň do 42, do 64 je to nemožné,“ řekla jedna z tanečnic.



Kromě zaměstnanců železnic a pařížského dopravního podniku se k protestům v uplynulých týdnech připojili také učitelé, policisté, hasiči, pracovníci v justici či popeláři.

Rekord v délce stávky v dopravě byl podle deníku Le Monde zaznamenán na přelomu let 1986 a 1987. Zaměstnanci státní železniční společnosti SNCF tehdy kvůli platům a pracovním podmínkám stávkovali 28 dní, rovněž bez vánoční pauzy.