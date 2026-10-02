Protesty středoškoláků, k nimž se připojili i vysokoškoláci mimo jiné s požadavkem na více peněz pro školy, ve čtvrtek v několika velkých francouzských městech provázely násilnosti.
V Nantes hořelo ve vstupní hale jednoho lycea a hořelo i před gymnáziem v Rouenu. V Lille a ve Štrasburku lidé zapálili popelnice.
Výtržníci v Marseille zapálili hasičský vůz a zranili policistu, ředitele lycea a řidiče autobusu, zatímco v Paříži napadli policejní vůz a na obličeji a rukou pořezali policistu.
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Hořící školy, mnoho napadených. Protesty ve Francii se zvrhly ve vlnu násilí
Všichni prefekti vydali nařízení zakazující v pátek demonstrovat v blízkosti středních škol, které mají být zavřeny. V Paříži přesto ráno hořely vchody do dvou lyceí. Policie v bretaňském Quimperu zase použila slzný plyn proti stovkám protestujících a stejný prostředek nasadila i ve východofrancouzském Lyonu kvůli odpalování pyrotechniky.
Čtyřicet zraněných ředitelů
„Jsou tu lidé, kteří nejsou z lycea a kteří přicházejí s pyrotechnickými raketami, čímž nás diskreditují,“ řekl deníku Le Figaro jeden ze studentů s transparentem v ruce.
Ministr školství Édouard Geffray v pátek požádal rodiče o to, aby svým dětem rozmluvili chodit k blokádám v ulicích, protože jim tam hrozí nebezpečí. Geffray také řekl, že dosud bylo zraněno 40 ředitelů škol a že od začátku týdne byl v přibližně stovce lyceí závažně poškozen majetek.
„Zpočátku nebyli mezi středoškoláky žádní násilníci, nebo jen velmi málo. Jde o osoby zvenčí, které tam jsou proto, aby škodily. Pyrotechnické rakety se nedají volně koupit v obchodě s potravinami, takže tito lidé využívají logistiku, která jim umožňuje dělat to, co dělají,“ řekl Geffray.
Podezření padá na Nepodrobenou Francii
Jihovýchodní region Auvergne-Rhône-Alpes v pátek odhadl škody způsobené násilnostmi na 25 až 30 milionů eur (611 až 733 milionů korun). Desítky středních škol tam jsou zavřeny. Region Île-de-France obklopující metropoli ve čtvrtek odhadoval škody zatím na více než milion eur.
Ministr vnitra Laurent Nuňez ve čtvrtek mluvil o „bezuzdném násilí“ a vyhrocení situace, která už nemá nic společného s legitimními studentskými protesty, ale nyní vykazuje všechny znaky městského násilí.
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Studentské protesty ve Francii si vyžádaly stovky zadržených, zranilo se 83 policistů
Vláda tentýž den po jednání krizového štábu uvedla, že ze závěrů zpravodajských služeb vyplývá, že by se mohlo jednat o akci organizovanou krajně levicovým sdružením Nepodrobená Francie (LFI) a jejími zástupci z krajní levice. To tvrdili i další politici. Zástupci sdružení ale vládu vyzvali, aby nešířila konspirační teorie.
Studentské demonstrace vypukly na konci září v Paříži právě s otevřenou podporou představitelů LFI a poté se rozšířily po celé zemi. Celkem bylo před zhruba 3700 středními školami zaznamenáno 900 protestních akcí.
Policie jen ve čtvrtek zadržela 1949 lidí, přičemž od pondělí skončilo ve vyšetřovací vazbě 1793 osob. Zraněno bylo 305 policistů a četníků.