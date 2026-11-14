Ve Francii se demonstrace proti zdražování a za lepší školství konají každou sobotu od 17. října, kdy se na okraji protestů uskutečnily rozsáhlé nepokoje a střety s policií. Ve čtvrtek 5. listopadu uspořádaly stávky a den protestů odbory. Akcí se podle nich zúčastnilo na 1,6 milionu lidí.
Demonstrace se dnes uskutečnily v řadě francouzských měst. V Paříži podle ministerstva vnitra demonstrovalo 24 tisíc lidí, podle pořadatelů to bylo 100 tisíc lidí.
Před 18:00 pařížské úřady uvedly, že protestní pochod skončil na Place de la Nation bez větších střetů s policií. Po celé Francii bylo zadrženo 121 lidí.
Část organizátorů pochodů oznámila, že chtějí znovu vyjít do ulic příští sobotu. Podle tisku se však v rámci protestního hnutí vedou debaty, zda má smysl demonstrovat každou sobotu. Počty účastníků sobotních demonstrací totiž od 24. října nepřetržitě klesají.
K demonstracím v sobotu podle deníku Le Monde vyzvaly i některé organizace na ochranu lidských práv. Protestem chtěly dát najevo nesouhlas s návrhem zákona, který by měl zavést „presumpci legitimní obrany“ při použití služební zbraně ze strany policistů.
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Protesty ve Francii slábnou. Některé pochody ale zakončily střety s policií
Po červnovém schválení v dolní komoře by měl příští týden návrh zákona projednat Senát. Mezi poslanci ho podpořily centristické, pravicové a krajně pravicové síly.
Zastánci tvrdí, že vytváří přehlednější právní rámec pro policisty. Levicoví poslanci ho označili za „povolení zabíjet“. Ochránkyně veřejných práv Claire Hédonová v červenci varovala před oslabením kontroly justice nad počínáním policistů.
Francouzská policie od září čelí kritice od části veřejnosti kvůli použití síly proti středoškolským studentům, kteří demonstrovali za zlepšení stavu na školách. Kritici poukazovali na vážná zranění při policejních zásazích proti demonstrujícím mladým lidem.