Macron nečeká na Trumpa a sám organizuje obranu Hormuzského průlivu

Autor: ,
  18:31
Francie chystá čistě obrannou námořní misi, která by měla působit v Hormuzském průlivu, oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron na Kypru. Cílem mise bude chránit tankery v oblasti. Podle francouzského prezidenta by se mise mohly účastnit evropské i mimoevropské státy. Ochranu průlivu v předchozích dnech avizoval také americký prezident Donald Trump, ale bez konkrétních příslibů.
Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9....

Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9. 3. 2026) | foto: Reuters

Letadlová loď Charles de Gaulle
Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9....
Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9....
Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9....
7 fotografií

Macron dodal, že všechny francouzské kroky jsou výlučně obranné. Paříž nechá ve východním Středomoří, v Rudém moři a u Hormuzského průlivu rozmístit osm fregat, dvě lodě s vrtulníky a svou letadlovou loď Charles de Gaulle, která se nachází u Kréty. Francie tak chce zaručit svobodu a bezpečnost námořní dopravy.

„Připravujeme s evropskými a mimoevropskými zeměmi výlučně obrannou misi,“ uvedl v pondělí Macron ohledně Hormuzského průlivu. Cílem bude podle něj doprovázet tankery a nákladní lodě „až to bude možné, po ukončení nejžhavější fáze konfliktu“.

Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci podle agentury AFP uvedl, že obnovení bezpečnosti v průlivu je těžko dosažitelné, pokud bude válka pokračovat. „Je nepravděpodobné, že se uprostřed požárů zažehnutých v regionu Spojenými státy a Izraelem podaří v Hormuzském průlivu dosáhnout bezpečnosti,“ cituje agentura Larídžáního.

Macron je dnes na návštěvě Kypru, aby vyjádřil podporu ostrovu, který se stal terčem útoků dronů v souvislosti se současnou válkou na Blízkém východě. „Útok na Kypr je útokem na Evropu,“ uvedl Macron. Dodal, že ochrana Kypru je klíčová pro Francii i pro celou EU.

ANALÝZA: Írán dostal místo Chruščova dalšího Stalina. Světu ukáže železnou pěst

Na britskou základnu na ostrově minulý týden dopadl nejméně jeden dron, který byl zřejmě vypuštěný z Libanonu. V reakci některé evropské státy – vedle Francie také Itálie, Řecko a Španělsko – vyslaly k ostrovu své bojové lodě. Řecko, jehož premiér Kyriakos Mitsotakis navštívil ostrov společně s Macronem, vyslalo i bojové letouny F-16.

Vyslání strojů F-16 na severní část ostrova, kde žije turecká populace, oznámilo dnes i Turecko. Na severu Kypru se nachází republika, kterou uznává jen Ankara.

Macron dnes odpoledne navštívil i letadlovou loď Charles de Gaulle, která se z Atlantického oceánu přesunula ke Krétě.

Z Íránu letěla na Turecko další raketa, síly NATO ji zničily. USA zavírají konzulát

Lodní doprava v Hormuzském průlivu byla v důsledku konfliktu na Blízkém východě prakticky zastavena. Z dat analytické společnosti Vortexa vyplývá, že minulý týden jím proplulo pouze 14 plavidel. Za normálních okolností propluje Hormuzským průlivem denně přibližně 50 až 60 tankerů s ropou a zkapalněným plynem. Tato trasa představuje přibližně 20 procent světových dodávek ropy a plynu.

Hormuzský průliv je celosvětově významnou námořní trasou pro přepravu ropy ze zemí Perského zálivu. Írán v rámci své odvety za izraelské a americké údery útočí na řadu zemí v regionu. S některými z nich má Francie obranné dohody, připomněla v uplynulých dnech Paříž. Írán útoky odůvodňuje tím, že z amerických základen v těchto zemí se na něj útočí.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Macron nečeká na Trumpa a sám organizuje obranu Hormuzského průlivu

Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9....

Francie chystá čistě obrannou námořní misi, která by měla působit v Hormuzském průlivu, oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron na Kypru. Cílem mise bude chránit tankery v oblasti. Podle...

9. března 2026  18:31

Z Íránu letěla na Turecko další raketa, síly NATO ji zničily. USA zavírají konzulát

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou...

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tureckého ministerstva obrany dopadly některé její části do provincie Gaziantep. O obětech...

9. března 2026  13:32,  aktualizováno  18:07

ČT odmítá pochyby o nezávislosti. Pravidla platí pro všechny, řekl k Moravcovi ředitel

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Vedení České televize nepovažuje způsob, jakým moderátor Václav Moravec oznámil svůj odchod z televize, za šťastný. Zároveň se ohradilo proti jeho tvrzení zpochybňujícím nezávislost ČT. Moravec svůj...

9. března 2026  18:06

Aerolinky zpřísnily poslech hudby na palubě. Cestující bez sluchátek mohou vykázat

Letadlo americké společnosti United Airlines.

Letecká společnost United Airlines aktualizovala přepravní podmínky a zavedla přísnější pravidla ohledně používání sluchátek na palubě. Cestujícím, kteří budou poslouchat hudbu nebo se dívat na videa...

9. března 2026

Důchodový věk na 65 letech zastropuje vláda později, nejspíš od roku 2028

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády (2....

Důchodový věk na 65 letech nezastropuje vláda již od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš...

9. března 2026  5:52,  aktualizováno  17:44

Hnojiva zdražují o 15 procent, zemědělci jsou zatím předzásobení

ilustrační snímek

Pokud se konflikt na Blízkém východě protáhne, budou mít zemědělci nejspíš výrazné problémy s rostoucími cenami hnojiv. Ty jsou totiž závislé na cenách zemního plynu, který zdražuje stejně razantně...

9. března 2026  17:35

Prásknutí dveřmi, které vrhá špatné světlo na kolegy, říká analytik o Moravcově konci

Premium
Václav Moravec

Nedělní náhlý konec Václava Moravce v České televizi byl podle mediálního analytika Filipa Rožánka prásknutím dveřmi, které může uškodit Moravcovým kolegům, kteří v ČT zůstávají. V rozhovoru pro...

9. března 2026  17:12

Zdání o letošní zimě klamalo. Mapa republiky má nejméně sněhu za 25 let

Pracovníci Správy KRNAP měří sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v...

Na známé Mapě republiky na Studniční hoře v Krkonoších leželo začátkem března 4,8 metru sněhu. Jde o letošní maximum. V pětadvacetileté souvislé řadě měření se však zároveň jedná o nejnižší naměřené...

9. března 2026  14:57,  aktualizováno  17:08

VIDEO: Prohlédněte si polské pendolino. Poprvé vyrazilo s cestujícími z Prahy

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Mezi Prahou a Bohumínem jezdí od pondělka polské pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími jsou součástí procesu ke schválení, aby mohly tyto vlaky jezdit na českých tratích. Provoz v...

9. března 2026  17:07

Kříž, hvězda a svastika. Protináboženskou čmáranici na kostele řeší policisté

Neznámý vandal zohyzdil průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích....

Pochybnou „rovnici“ ve tvaru kříž plus Davidova hvězda rovná se levotočivá svastika načmáral počátkem března neznámý vandal sprejem na průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích. Na...

9. března 2026  17:05

Orbánův Fidesz chce zadržet peníze a zlato vzaté z ukrajinských bankovních vozů

Hotovost a zlato, které úřady zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes...

Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při...

9. března 2026  16:45

Partner chtěl jít na pivo, zabodla mu nůž mezi žebra. Soud ženě uložil 8,5 roku

Ženě hrozí za pokus o vraždu 10 až 18 vězení. (5. března 2026)

Bodnutí v hádce mezi partnery potrestal českobudějovický krajský soud 8,5 lety vězení. Uložil je dvaatřicetileté ženě, která loni v únoru zabodla kuchyňský nůž do prsou o osm let staršího partnera,...

9. března 2026  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.