Další kybernetický útok. Francie čelila úderu na krevní banky

Incident se stal poté, co supermarkety v řadě evropských zemí tento týden oznámily, že v jejich mrazácích byly teploty na dálku prudce zvýšeny, což mělo za následek tuny zkažených potravin za miliony eur.
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Francouzský krevní ústav (EFS) ve svém prohlášení zveřejněném v úterý večer uvedl, že teploty a bezpečné teplotní limity byly v pondělí ve třech jeho chladících zařízeních na krevní plazmu zvýšeny na extrémně vysoké úrovně. „Nebyly zjištěny žádné zdravotní následky a žádné krevní produkty nebyly ztraceny,“ uvedl ústav.
Kybernetický útok zasáhl dodavatele mrazniček na krevní plazmu ve třech různých zařízeních EFS. Byly v nich uloženy vaky s plazmou určenou k transfuzím a plazmou používanou k výrobě léků a byly buď převezeny, nebo zajištěny, uvádí se v prohlášení.
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„Monitorovací a poplašné systémy rychle odhalily anomálie, což umožnilo personálu přijmout opatření k zajištění toho, aby nedošlo k ohrožení žádných krevních produktů ani vzorků,“ sdělil EFS. Dodal, že odběr a distribuce krve nebyly nepřerušeny.
Incident vyšetřují francouzská národní agentura pro kybernetickou bezpečnost a ministerstvo zdravotnictví.