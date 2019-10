Saddám Husajn platil Chirakovi volební kampaň, říká exšéf britské rozvědky

Dearlove stál v čele MI6 v letech 1999 až 2004. Tehdy podle jeho slov „existovaly indicie, že Chirac obdržel finance od Husajna“. Irácký prezident z let 1979 až 2003 poskytl podle Dearlova „hotovost v kufříku“ na Chirakovu kampaň z roku 1995 i 2002.



Bývalý šéf MI6 tvrdí, že indicie MI6 získala v době, kdy se Spojené státy a Británie pokoušely najít v OSN podporu pro zásah proti Husajnovi.

Dearlove označil Chiraka výrazem, který lze přeložit jako podvodník, darebák či ničema. Nebožtíka obvinil na literárním festivalu Cliveden, napsal britský deník The Times.

Útok na Irák v březnu 2003 vedl k Husajnově pádu. Invazi ale neposvětila OSN, pouze takzvaná koalice ochotných o přibližně 40 členech. K nim patřily například Británie, Itálie, Nizozemsko, Austrálie, Turecko a řada postkomunistických států. Konkrétně Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Estonsko a Litva.

Chirac okřikl i Čechy

Chirac tehdy vzkázal, že politici postkomunistických zemí na straně Washingtonu „propásli dobrou příležitost mlčet“.

„Byly to výroky řečené při reakci na určitou situaci. Nebyly ani vyvážené, ani správné. Nepřikládám jim však rozhodně větší význam než význam toho daného okamžiku. Byly řečeny v určitém kontextu a s ním odcházejí do minulosti,“ reagoval tehdy na Chirakova slova český ministerský předseda Vladimír Špidla. Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a pobaltské země čekaly v té době na vstup do Evropské unie.



Kromě Francie odmítlo útok na Irák i Německo.

S „bagdádským řezníkem“ jednal Chirac už v roce 1974

Husajnovi se přezdívalo bagdádský řezník, protože měl na svědomí závažné porušování lidských práv v Iráku a útoky na sousedy. V roce 1980 napadl Írán a v roce 1990 Kuvajt, odkud ho však brzy vyhnala Američany vedená koalice. Chráněnec Washingtonu Izrael považoval Irák za hrozbu a 7. června 1981 vybombardoval rozestavěný jaderný reaktor Osirak u Bagdádu.



V 80. letech nicméně USA Husajna podporovaly. Ve stejné době se také rozvíjely irácko-francouzské kontakty. Paříž pomáhala Bagdádu i s jaderným programem. Chirac jako premiér jednal s Husajnem v Bagdádu už v roce 1974.

Americké jednotky vypátraly Husajna v úkrytu poblíž města Tikrít v prosinci 2003. Irácká justice jej pak obvinila z genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Byl odsouzen k trestu smrti a 30. prosince 2006 popraven.

Chirac si v roce 2011 vyslechl podmíněný dvouletý trest za zneužívání veřejných prostředků kvůli nelegálnímu zaměstnávání osob na pařížské radnici v době, kdy stál v jejím čele.

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy zase čelí podezření, že na jeho kampaň přispěl svržený a zavražděný libyjský diktátor Muammar Kaddáfí.

Chirac zemřel 26. září v 86 letech. Prezidentem byl v letech 1995 až 2007. Před tím zastával funkce premiéra, ministra vnitra a starosty Paříže.



