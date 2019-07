Nechat, nebo zakázat? Evropská města řeší dilema elektrických koloběžek

Jsou všude, jen tiše hučí a jejich řidiči často nebývají ani pozorní, ani opatrní.

Paříž k tomu hodlá přistoupit razantně a radnice uvažuje o tom, že je zcela zakáže. Právě tato metropole má za sebou po sérii úrazů a nehod různé závažnosti i první smrt: v polovině června tu zemřel pětadvacetiletý řidič elektrické koloběžky poté, co do něj narazil řidič nákladního vozu.



Zpřísňovat benevolentní přístup k vozítkům na elektrický pohon, která nelze zařadit mezi auta, chodce ani cyklisty, nicméně Paříž začala už začátkem letošního roku. Tedy nedlouho poté, co se nejrůznější startupy zhruba před rokem chopily šance a zaplavily jimi ulice.

Pro představu: ve dvoumilionové metropoli působí dvanáct firem, které celkem provozují zhruba dvacet tisíc dvoukolových elektrických vozidel.



Starostka Paříže Anne Hidalgová, stejně jako místní policie, chce v první řadě omezit jejich rychlost. Ta může u běžných modelů dosáhnout až 36 kilometrů v hodině, nově by pro většinu oblastí měl platit limit 20 kilometrů v hodině. A tam, kde je hodně pěších a větší provoz, by neměla přesáhnout osm kilometrů za hodinu.



V Paříži podle Hidalgové vládne v tomto ohledu anarchie, kterou je třeba usměrnit. Trochu to připomíná Švédsko. To elektrické koloběžky po smrtelné nehodě 27letého muže vykázalo ze silnic letos v květnu.

Zakázali byste elektronické koloběžky ve městech?

ANO 2 NE 0

Paříž už zavedla pokuty ve výši 135 eur za jízdu po chodnících a 35 eur za blokování parkovacích míst. Město také účtuje provozovatelům koloběžek pokuty za „úklid“ těch, které se povalují na ulicích.



Úraz klavíristky

Ještě jeden případ vyvolal v Paříži velkou pozornost. Klavíristka slavné pařížské opery Isabelle Albertinová se vracela domů, když ji v centru města nedaleko galerie Centre Pompidou srazila koloběžka. Řidič do ní v rychlosti najel zezadu a dál pokračoval v cestě.



Výsledek? „Spadla jsem na pravou ruku a ta se zlomila na několika místech, ve vřetenní a loketní kosti. Obě zlomeniny jsou dislokované, k tomu mám vymknuté zápěstí,“ řekla 60letá Albertinová po úrazu. „Věděla jsem hned, že je to vážné. Nevím, jestli ještě budu moci hrát. V paži mám šrouby a téměř z ní zmizel cit,“ dodala později.



„Nic jsem neslyšela, vůbec jsem nevěděla, že se blíží,“ popisuje Albertinová listu Le Parisien, jak k nehodě došlo. I ona současný stav ve městě popisuje jako naprostou anarchii a žádá změnu. Zároveň podala žalobu nejen na řidiče, ale také na město, které podle ní selhalo v ochraně veřejného prostoru.

„K nehodám dochází každý týden. Mým úkolem je zabránit tomu, aby se tak dělo i nadále,“ řekla Hidalgová.

Německo koloběžky povolí

Naopak Německo jde s elektrickými skútry opačným směrem: od letošního července budou moci legálně jezdit po městech. Ovšem za určitých předpokladů: musejí mít povinné vybavení jako zvonky, zpětná zrcátka a dvě na sobě nezávislé brzdy, všechny musí být pojištěné a jejich rychlost bude omezena na dvacet kilometrů v hodině.

Minimální věk pro jejich používání bude 14 let, nebude k nim ale potřeba řidičský průkaz nebo podobné povolení. V zákoně nebude povinnost nosit při jízdě na koloběžkách helmu.

Zatímco výrobci koloběžek mají radost z benevolentního přístupu spolkové vlády, už nyní se objevují obavy, že se vše rychle zvrhne: že ulice zaplaví ještě víc elektrických skútrů než dosud, a pak teprve začne ten správný chaos.

S legalizací elektrických koloběžek souhlasí dvě třetiny Němců ve věku od šestnácti do čtyřiašedesáti let. Naopak přes dvě třetiny Němců starších 65 let by uvítaly jejich zákaz.

Británie se řídí zákonem z roku 1835

O něco zábavnější je situace v Británii. Jet s elektrickou koloběžkou po chodníku je proti silničnímu zákonu z roku 1835, který zakazuje „povozy“ na místech vyhrazených chodcům.

Jezdit s nimi po silnicích legálně také nelze, protože to odporuje zákonu z roku 1988. Ten nařizuje jízdu jen s řidičským průkazem, helmou, pojištěním a poznávací značkou.

Ani jedno neznamená, že firmy s koloběžkami a řidiči tato opatření respektují. To má občas za důsledek i zajímavé případy.

Koncem roku například čtrnáctiletý chlapec dostal za příliš rychlou jízdu na elektrické koloběžce pokutu šest trestných bodů na řidičský průkaz – který ještě ani nevlastní.