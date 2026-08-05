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Migranti mění trasu. Turisté na plážích sledují pokusy dostat se přes La Manche

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  16:18
Migranti se na nafukovacím člunu pokoušejí překonat Lamanšský průliv u...

Migranti se na nafukovacím člunu pokoušejí překonat Lamanšský průliv u francouzského letoviska Hardelot-Plage. (29. července 2026) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Migranti se na nafukovacím člunu pokoušejí překonat Lamanšský průliv u...
Francouzské úřady přivážejí na pláž v Hardelotu skupinu migrantů po neúspěšném...
Migranti se na nafukovacím člunu pokoušejí překonat Lamanšský průliv u...
Francouzské úřady přivážejí na pláž v Hardelotu ženu, která se pokusila...
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Pláž v oblíbeném francouzském letovisku Hardelot-Plage se mění v dějiště migrační krize. Přísnější kontroly u Calais vytlačily převaděče dál na jih a turisté z bezprostřední blízkosti sledují dramatické pokusy migrantů dostat se na čluny směřující do Británie.

„Pořád se snažím vstřebat ten kontrast – oni riskují život a my jsme tady na dovolené,“ popsala Sarah, dvaačtyřicetiletá učitelka z anglického Petersfieldu. „Je to těžké, ale svým způsobem je dobře to vidět na vlastní oči. Když si o tom jen čtete, vůbec to na člověka nepůsobí stejně,“ míní.

Sarah patřila k turistům, kteří minulý týden z pláže sledovali dramatickou scénu, když se asi padesátka migrantů v oranžových záchranných vestách rozběhla k nafukovacímu člunu, který čekal zhruba sto metrů od břehu. Většina z nich pocházela z Eritreje a Somálska.

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Francouzská policie člunu opakovaně zabránila přiblížit se ke břehu – cestu mu zatarasila loď i četníci na vodních skútrech. Plavidlo nakonec odplulo směrem k Británii a desítky lidí zůstaly stát na pláži.

„Riskují život, jen aby se přes Lamanšský průliv dostali. Nedokážu si představit, čím vším si museli projít, než se dostali až sem, zvlášť ženy,“ dodala Sarah. Také devatenáctiletá Alice Bowlesová z Londýna přiznala, že skutečnost na ni zapůsobila mnohem silněji než zprávy. „Je těžké tohle vidět na vlastní oči. Člověku je těch rodin a dětí strašně líto,“ uvedla.

Portál The Times upozorňuje, že podobné scény se v Hardelot-Plage odehrávají stále častěji. Jen během jediného dne se minulý týden z tamních pláží dostalo přes průliv do Británie zhruba 700 migrantů. Francouzské úřady následně posílily dohled nad pobřežím. Nyní tam hlídkují desítky policistů a u břehu nepřetržitě kotví policejní loď.

Převaděči mění taktiku

Převaděče na jih vytlačily především přísnější kontroly v okolí Calais. Kurdské převaděčské skupiny, které odtud dříve organizovaly většinu odjezdů, proto přesunuly své aktivity na méně střežené pláže.

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Změnila se ale i taktika samotných plaveb. Podle pracovníka jedné nevládní organizace čluny vyplouvají jen s částí migrantů a další nabírají během několikahodinové plavby podél pobřeží. „Domníváme se, že cesta posledního člunu k Hardelotu trvala několik hodin. Převaděči s sebou při přípravě plavidla k vyplutí odvedli asi dvacet migrantů, aby policie nemohla zasáhnout ze strachu, že by někdo utonul,“ řekl The Times.

Taktika převaděčů podle něho odhaluje slabiny nové britsko-francouzské dohody. Británie na posílení hlídek na francouzských plážích během tří let poskytne téměř 19 miliard korun. Policisté ale smějí zastavit jen čluny s méně než dvaceti lidmi na palubě, aby při zásahu snížili riziko tragédie.

Četníci zároveň upozornili, že proti migrantům čekajícím na pláži nemohou zasáhnout, protože neporušují zákon. Zakročit mohou až ve vodě.

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Francouzské úřady v minulém týdnu oznámily, že při dvou pokusech o přeplutí Lamanšského průlivu zahynuli čtyři migranti. Tři těla našli na člunu u Dunkerku, další muž zemřel po potopení plavidla u Hardelotu.

Jen v roce 2025 zachránili Francouzi na své straně průlivu 6 177 migrantů, přičemž nejméně 29 lidí při pokusu o přeplutí zahynulo.

Tlak na tuto migrační trasu podle stanice Euronews dál roste. Do Británie loni na malých člunech dorazilo 41 472 migrantů, což představuje druhý nejvyšší počet v historii po rekordním roce 2022.

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Zvyšuje se také počet lidí na jednotlivých plavidlech – zatímco v roce 2021 připadalo na jeden člun v průměru 26 migrantů, o dva roky později už 45 a loni 65. Některé čluny přitom převážely více než stovku lidí.

Pozornost Evropy v posledních dnech přitáhla také španělská exkláva Ceuta, kam se během několika dnů z Maroka pokusily dostat desetitisíce migrantů. Španělské úřady nedokázaly překročení hranice zabránit.

Hardelot-Plage

Hardelot-Plage

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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