Evropu sužuje silné sněžení, udeřit se chystá nebezpečná bouře Goretti

  19:31
Rozsáhlé části severní a západní Evropy ve čtvrtek zasáhlo vydatné sněžení a silný vítr; mrazivé zimní počasí na mnoha místech omezilo školní docházku a na jihovýchodě Evropy způsobilo výpadky elektřiny. Severozápadní část Francie navíc večer zasáhne silný vítr způsobený přechodem bouře Goretti, která se nejprve přežene přes Velkou Británii.

Britská meteorologická služba Met Office upozornila, že vítr může v exponovaných oblastech v nárazech dosahovat až 150 kilometrů v hodině, což může potenciálně ohrozit lidské životy.

Zimní počasí v Berlíně (8. ledna 2026)
Zimní počasí v Hamburku (8. ledna 2026)
Zimní počasí v Hamburku (8. ledna 2026)
Zimní počasí v Hamburku (8. ledna 2026)
Na severu Skotska zůstávají už čtvrtým dnem zavřené školy kvůli sněhovým závějím. Ve Švédsku si ve čtvrtek školáci užili volný den, zejména na severu a západu země napadlo až 60 centimetrů nového sněhu a školy proto zůstaly zavřené.

Část domácností v Rumunsku zůstala kvůli vydatnému sněžení a bouři bez proudu, uvádí agentura DPA. Varování před sněhem, mrazem a náledím vydala i německá meteorologická služba především pro severní části Německa.

V Hamburku a v Brémách zůstanou v pátek zavřené školy a v Emdenu zastaví výrobu továrna Volkswagenu.

Sněhová kalamita komplikovala dopravu v Evropě. Amsterdam zrušil 800 letů

Bouřková fronta Goretti by měla severozápad Francie zasáhnout ve čtvrtek pozdě večer. V departementu Manche proto bude platit od 21:00 do pátečních 3:00 nejvyšší stupeň výstrahy, vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 160 kilometrů v hodině.

V pátek zde zůstanou zavřené školy a budou zrušené některé železniční spoje. Kromě departementu Manche, který leží u Lamanšského průlivu, vyhlásila ve stejný den ráno místní služba Météo-France oranžový stupeň nebezpečí v téměř 30 departementech, od Charente-Maritime na západním pobřeží až po metropolitní oblast Paříže, napsala agentura AFP.

„Ukrývejte se a nepoužívejte svá vozidla,“ upozornila na síti X prefektura departementu Manche. Obyvatele také vyzvala, aby si připravili nouzové osvětlení a zásoby pitné vody.

Stovky zrušených letů, pět mrtvých ve Francii. Sníh paralyzuje Evropu

Úřady na severozápadě Francie také důrazně varovaly před vyplouváním na rozbouřené moře s tím, že mohou být až desetimetrové vlny.

Také Německá meteorologická služba (DWD) ve čtvrtek varovala před sněhem, mrazem a náledím na silnicích a ulicích. Policie ohlásila vyšší počet dopravních nehod především ze spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falc na západě země.

V dolnosaském městě Gehrde přišel při dopravní nehodě o život jeden muž; podle policie mohlo být na vině právě náledí.

Podle DWD napadne v noci na pátek především v severní části Německa značné množství sněhu, místy až 20 centimetrů. Kvůli zimnímu počasí v některých regionech na severozápadě země zrušily školy prezenční výuku a přesunuly ji na internet.

V pátek čeká Česko oteplení a husté sněžení, mrazy se vrátí koncem týdne

Doma zůstali například žáci z Wilhelmshavenu či děti na severomořských ostrovech Amrum a Föhr. Také Hamburk a Brémy oznámily, že v pátek u nich zůstanou kvůli očekávané sněhové bouři uzavřené všechny školy. Na den zastaví výrobu také továrna Volkswagenu v Emdenu.

Železniční společnost Deutsche Bahn uvedla, že kvůli sněhu a mrazu mohou vlaky v dálkové dopravě v pátek a v sobotu nabírat zpoždění. Vyzvala, aby se ti, kteří nemusejí, na cestu vlakem raději nevydávali.

Zimní počasí ovládlo každodenní život lidí nejen na severu a západě Evropy. V jihovýchodní Evropě způsobil sníh a zledovatělé silnice při teplotách hluboko pod bodem mrazu dopravní komplikace a výpadky elektřiny.

V Rumunsku je bez elektřiny přibližně 11 tisíc domácností, k výpadkům elektřiny došlo kvůli počasí také v Srbsku. Na jihovýchodě Bulharska mezitím trápí obyvatele po silných deštích povodně. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti ani zranění.

V Albánii zahynul jeden muž, oznámily úřady. Kvůli nadměrným srážkám se tam v posledních dnech musely stovky lidí evakuovat. Na začátku týdne opustilo své domovy asi 200 rodin ve městě Drač (Durrës), kde bylo zaplaveno 800 domů a dalších budov, píše AFP.

Úřady nařídily evakuaci části obyvatel obce Novosele na jihozápadě Albánie kvůli rozvodněné řece.

Mrazivé počasí ale přináší dobré vyhlídky pro milovníky zimních sportů. V rakouských Alpách meteorologové v příštích dnech očekávají až 30 centimetrů nového sněhu. Podle odborníka z meteorologické služby Geosphere Austria by místy mohlo napadnout až půl metru sněhu.

8. ledna 2026  19:52,  aktualizováno  20:06

