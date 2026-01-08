Britská meteorologická služba Met Office upozornila, že vítr může v exponovaných oblastech v nárazech dosahovat až 150 kilometrů v hodině, což může potenciálně ohrozit lidské životy.
Na severu Skotska zůstávají už čtvrtým dnem zavřené školy kvůli sněhovým závějím. Ve Švédsku si ve čtvrtek školáci užili volný den, zejména na severu a západu země napadlo až 60 centimetrů nového sněhu a školy proto zůstaly zavřené.
Část domácností v Rumunsku zůstala kvůli vydatnému sněžení a bouři bez proudu, uvádí agentura DPA. Varování před sněhem, mrazem a náledím vydala i německá meteorologická služba především pro severní části Německa.
V Hamburku a v Brémách zůstanou v pátek zavřené školy a v Emdenu zastaví výrobu továrna Volkswagenu.
|
Sněhová kalamita komplikovala dopravu v Evropě. Amsterdam zrušil 800 letů
Bouřková fronta Goretti by měla severozápad Francie zasáhnout ve čtvrtek pozdě večer. V departementu Manche proto bude platit od 21:00 do pátečních 3:00 nejvyšší stupeň výstrahy, vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 160 kilometrů v hodině.
V pátek zde zůstanou zavřené školy a budou zrušené některé železniční spoje. Kromě departementu Manche, který leží u Lamanšského průlivu, vyhlásila ve stejný den ráno místní služba Météo-France oranžový stupeň nebezpečí v téměř 30 departementech, od Charente-Maritime na západním pobřeží až po metropolitní oblast Paříže, napsala agentura AFP.
„Ukrývejte se a nepoužívejte svá vozidla,“ upozornila na síti X prefektura departementu Manche. Obyvatele také vyzvala, aby si připravili nouzové osvětlení a zásoby pitné vody.
|
Stovky zrušených letů, pět mrtvých ve Francii. Sníh paralyzuje Evropu
Úřady na severozápadě Francie také důrazně varovaly před vyplouváním na rozbouřené moře s tím, že mohou být až desetimetrové vlny.
Také Německá meteorologická služba (DWD) ve čtvrtek varovala před sněhem, mrazem a náledím na silnicích a ulicích. Policie ohlásila vyšší počet dopravních nehod především ze spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falc na západě země.
V dolnosaském městě Gehrde přišel při dopravní nehodě o život jeden muž; podle policie mohlo být na vině právě náledí.
Podle DWD napadne v noci na pátek především v severní části Německa značné množství sněhu, místy až 20 centimetrů. Kvůli zimnímu počasí v některých regionech na severozápadě země zrušily školy prezenční výuku a přesunuly ji na internet.
|
V pátek čeká Česko oteplení a husté sněžení, mrazy se vrátí koncem týdne
Doma zůstali například žáci z Wilhelmshavenu či děti na severomořských ostrovech Amrum a Föhr. Také Hamburk a Brémy oznámily, že v pátek u nich zůstanou kvůli očekávané sněhové bouři uzavřené všechny školy. Na den zastaví výrobu také továrna Volkswagenu v Emdenu.
Železniční společnost Deutsche Bahn uvedla, že kvůli sněhu a mrazu mohou vlaky v dálkové dopravě v pátek a v sobotu nabírat zpoždění. Vyzvala, aby se ti, kteří nemusejí, na cestu vlakem raději nevydávali.
Zimní počasí ovládlo každodenní život lidí nejen na severu a západě Evropy. V jihovýchodní Evropě způsobil sníh a zledovatělé silnice při teplotách hluboko pod bodem mrazu dopravní komplikace a výpadky elektřiny.
V Rumunsku je bez elektřiny přibližně 11 tisíc domácností, k výpadkům elektřiny došlo kvůli počasí také v Srbsku. Na jihovýchodě Bulharska mezitím trápí obyvatele po silných deštích povodně. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti ani zranění.
V Albánii zahynul jeden muž, oznámily úřady. Kvůli nadměrným srážkám se tam v posledních dnech musely stovky lidí evakuovat. Na začátku týdne opustilo své domovy asi 200 rodin ve městě Drač (Durrës), kde bylo zaplaveno 800 domů a dalších budov, píše AFP.
Úřady nařídily evakuaci části obyvatel obce Novosele na jihozápadě Albánie kvůli rozvodněné řece.
Mrazivé počasí ale přináší dobré vyhlídky pro milovníky zimních sportů. V rakouských Alpách meteorologové v příštích dnech očekávají až 30 centimetrů nového sněhu. Podle odborníka z meteorologické služby Geosphere Austria by místy mohlo napadnout až půl metru sněhu.