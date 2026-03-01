Francie, Británie a Německo zvažují úder na Írán. Chtějí rakety a drony ničit u zdroje

Francie, Velká Británie a Německo by mohly udeřit na Írán. Ve společném prohlášení tvrdí, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům Íránu, by mohly spustit obrannou akci na zničení íránské schopnosti vypouštět rakety a drony u jejich zdroje.

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených arabských emirátech po zprávách o íránských útocích v Dubaji. (1. března 2026) | foto: ČTK

Představitelé tří evropských zemí uvedli, že jsou konsternováni „nepřiměřenými raketovými útoky naslepo zahájenými Íránem proti zemím v regionu“.

Seděli jsme na terase a náhle prosvištěl Šáhed, popsali íránský útok Češi v Dubaji

Francie, Británie a Německo uvedly, že chtějí hájit své zájmy a zájmy svých spojenců v regionu. Mezi zvažovanými nástroji prohlášení zmiňuje „nezbytné a přiměřené obranné aktivity pro zničení schopnosti Íránu vypouštět rakety a drony u jejich zdroje“. Prohlášení doplňuje, že evropské státy budou o možnosti jednat se Spojenými státy a dalšími spojenci.

Zástupci Francie, Británie a Německa v sobotu vydali prohlášení, ve kterém poukazovali, že se neúčastní úderů proti Íránu, které zahájily Spojené státy a Izrael. V neděli však Londýn informoval, že britský bojový letoun Typhoon sestřelil íránský dron směřující na Katar.

Francouzská stanice FranceInfo zase uvedla, že byla zasažena francouzská námořní základna v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Také SAE jsou od soboty terčem íránských útoků, stejně jako další arabské země se základnami USA a dalších západních zemí.

Prezident Emmanuel Macron na nedělním zasedání francouzské bezpečnostní rady vyzval k navýšení francouzské obranné přítomnosti na Blízkém východě. Poukázal, že s některými zeměmi v regionu má Francie obranné dohody, píše AFP.

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
Lidé demonstrují na podporu americko-izraelských zásahů v Íránu na náměstí Potsdamer Platz v Berlíně. (28. února 2026)
Írán zaútočil na další země v regionu, například na Katar či Bahrajn. Je to součástí jeho odvety za americké a izraelské údery na jeho území. Útoky zabily ve zmíněných státech několik lidí a komplikují leteckou a námořní dopravu v oblasti.

Spojené státy a Izrael zahájily v sobotu rozsáhlý útok na cíle Íránu. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základy v regionu. Při operaci Epic Fury byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už osm...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

V pondělí z Ománu poletí čtyři repatriační lety s uvázlými Čechy, oznámil Babiš

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že pro české občany v zasažených oblastech v pondělí vyrazí čtyři letadla. Repatriační lety poletí z Ománu, tři z Maskatu a jedno ze Salály, řekl pro televizi...

1. března 2026  20:58,  aktualizováno  21:52

Seděli jsme na terase a náhle prosvištěl Šáhed, popsali íránský útok Češi v Dubaji

Poškozená budova hotelu Fairmont The Palm po íránském útoku v Dubaji. (1....

Seděli na terase a najednou kolem hotelu proletěl dron a ozvala se hlasitá exploze, která zažehla požár, a propukla panika, popsal český manželský pár John a Lenka Winklerovi. Ti tráví dovolenou v...

1. března 2026  20:27

ANALÝZA: Trump zkouší v Íránu převrat na dálku. My bombardujeme, vy si je svrhněte

Premium
Londýn. Demonstrace za změnu režimu v Íránu (21. února 2026)

Ajatolláh Alí Chameneí je sice mrtvý, ale zítra už to nebude hrát roli. Teprve se ukáže, jestli Američané a Izraelci dokážou řídit íránskou revoluci na zemi svými bombami ze vzduchu.

1. března 2026  20:25

USA potopily Íránu 9 lodí. Trump je ochoten jednat s vůdci, kteří přežili

Snímek poskytnutý Centrálním velitelstvím USA zachycuje torpédoborec třídy...

Americké velitelství uvedlo, že v rámci operace v Íránu byli zabiti tři příslušníci amerických ozbrojených sil. Podle prezidenta Donalda Trumpa údery obou zemí zabily také 48 vysoce postavených...

1. března 2026  16:10,  aktualizováno  19:20

Protivzdušná obrana funguje, slyšíme jen rány, hlásí Češi z Blízkého východu

Cestující u přepážky Qatar Airways na letišti Gusti Ngurah Rai na Bali (1....

Češi pobývající aktuálně ve Spojených arabských emirátech či Kuvajtu popsali, že slyší opakované letecké poplachy a zásahy protivzdušné obrany v souvislosti s pokračujícím konfliktem mezi Izraelem,...

1. března 2026  18:44

Otázky a odpovědi: Jak je to s vašimi právy, pokud jste uvázli na Blízkém východě

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Tisíce českých turistů uvázly na Blízkém východě kvůli eskalaci napětí a uzavřenému nebi nad Emiráty či Ománem. Mají lidé nárok na náhradní ubytování, když se letiště neotevřou? Kdy mohou ti, co mají...

1. března 2026

Nepřesouvat se a setrvat, doporučil resort zahraničí Čechům na Blízkém východě

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Po jednání krizového štábu mluvčí ministerstva zahraniční Adam Čörgő uvedl, že jednání se kromě zástupců resortu účastnili také zástupci ministerstva obrany a bezpečnostních složek státu. „Prosíme...

1. března 2026  15:20,  aktualizováno  17:06

Chci omezit tranzici. Chraňme děti před trendy změnou pohlaví, vyzývá senátorka

Premium
Vladimíra Ludková je česká politička a od roku 2024 senátorka Parlamentu České...

Senátorka za Prahu 8 Vladimíra Ludková patřila k nejvýraznějším kritikům koalice SPOLU ve vládě pod vedením Petra Fialy. Na lednovém kongresu ODS měla nominaci na místopředsedkyni strany, ale nakonec...

1. března 2026

Únorovému puči se postavili studenti. Hloupost a skvrna na pověsti, zpražili je

Tehdejší předseda KSČ a předseda vlády Klement Gottwald při projevu na...

Studentská hnutí jsou v české paměti spojována hlavně s roky 1939 a 1989. Protesty během komunistického puče v roce 1948 zůstávají ve stínu, šlo přitom o nejvýraznější veřejný odpor proti...

1. března 2026  16:46

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už osm...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  15:57

Letecký útok zabil íránského exprezidenta Ahmadínežáda. Vládne dočasná rada

Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád řeční na oslavách islámské revoluce (11. února 2011)

Při leteckém útoku na Írán byl zabit bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád. Uvedla to DPA s odvoláním íránskou polooficiální agenturu ILNA. Ahmadínežád, který v minulosti mimo jiné popíral...

1. března 2026,  aktualizováno  15:57

