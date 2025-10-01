Francouzští vojáci vnikli na ruský tanker podezřelý z vysílání dronů nad Dánsko

Vojáci v uniformách a kuklách dnes odpoledne hlídkovali na palubě lodi, hlásili reportéři agentuře AFP. Podezřelá loď byla zadržena už v sobotu a dnes na její palubu vstoupil „návštěvní tým“, sdělil AFP vojenský zdroj. Brestský prokurátor Stéphane Kellenberger později AFP řekl, že dva členové posádky ruského tankeru byli vzati do vazby.
Představili se údajně jako kapitán lodi a jeho zástupce. Francouzská justice zahájila vyšetřování zaměřené na „námořní trestné činy“, konkrétně neprokázání státní příslušnosti a vlajky plavidla a odmítnutí uposlechnout výzvy úřadů, sdělil vyšetřovatel.
Plavidla Boracay o délce 244 metrů, které v současnosti pluje pod vlajkou Beninu, se týkají evropské sankce, protože patří k flotile, kterou Moskva používá k obcházení západních sankcí namířených proti prodeji ropy, píše AFP.
|
Bitva o ruskou stínovou flotilu se přiostřuje. Nové sankce rozzuřily Kreml
Toto plavidlo, které podle webových stránek www.opensanctions.org několikrát změnilo svůj název a vlajku, je také podezřelé z účasti na nedávných přeletech dronů v Dánsku, uvádí specializovaný web The Maritime Executive.
Podle analýzy dat ze specializovaného námořního webu VesselFinder, kterou provedla AFP, tanker opustil ruský přístav Primorsk poblíž Petrohradu 20. září a měl namířeno do Indie. U dánského pobřeží se plavil mezi 22. a 25. zářím, tedy v době, kdy Dánsko zaznamenávalo podezřelé přelety dronů. Například hned první takový přelet z 22. září vedl k uzavření kodaňského letiště.
|
Dánsko hlásí další incident s drony, letěly nad největší vojenskou základnou
Původ zůstává dodnes neznámý, ale podezření dánských úřadů brzy padlo na Rusko, které předtím bylo obviněno z proniknutí asi 20 dronů do polského vzdušného prostoru a také tří bojových letadel do estonského vzdušného prostoru.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po incidentech v Dánsku s odvoláním na informace od rozvědky řekl, že Rusko používá k vysílání dronů do evropských zemí tankery. Je proto podle něj důležité, aby západní sankce tvrdě dopadly na ruskou tankerovou flotilu.
Dánsko, nynější předsednická země EU, pro tento týden zakázalo veškeré lety civilních dronů na svém území, aby zajistilo bezpečnost dnešního neformálního summitu EU a čtvrtečního jednání lídrů evropských zemí v rámci Evropského politického společenství (EPC) v Kodani.