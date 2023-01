Palačinkárnu ve francouzské Bretani žaluje její soused, nesnese pach jídla

Mladý pár se do Bretaně přestěhoval v roce 2019 z Paříže a převzal podnik, který se již dříve specializoval na palačinky. Stížnostem souseda v důchodovém věku se snažili vyjít vstříc a opakovaně investovali do výkonnějšího odsávání v kuchyni nebo méně hlučných přístrojů. Soused, který se do obce nastěhoval na důchod, si ale začal stěžovat na „hluk kroků na štěrku“, hlasité mytí nádobí nebo zápach z aut zákazníků, napsal Le Figaro.

Polge a Dupontová tedy přesunuli parkoviště dál od restaurace, zrušili dětské hřiště a za 150 tisíc eur postavili verandu s dvojitými skly.

Po tříměsíční zimní přestávce se od února opět chystají otevřít a doufají, že opatření už budou dostatečná. Přesto je v polovině února čeká stání u soudu, k němuž na ně podal žalobu jejich soused.

Místní starosta se k případu odmítl vyjádřit. Uvedl jen, že byl v palačinkárně dvakrát a nic necítil. Restauratéři hledají zastání i u veřejnosti, jejich petici již podpořilo téměř 40 tisíc lidí.