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Francie na dně evropské mírumilovnosti. Růst násilí a konfliktů ji srazil v žebříčku

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  21:36aktualizováno  21:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Francie se v novém žebříčku propadla na samotné dno regionálního hodnocení. Je nejméně mírumilovnou zemí západní a střední Evropy. Důvodem je například nárůst násilné trestné činnosti.

Francie mezi 33 zeměmi západní a střední Evropy skončila poslední. Je nejméně mírumilovnou zemí celého regionu. V celosvětovém měřítku se mezi 163 hodnocenými státy umístila na 99. příčce, kde se nachází mezi Tanzanií a Gabonem. Vyplývá to ze zprávy Global Peace Index 2026, kterou vydal Institute for Economics & Peace.

Letošní 99. příčka podtrhuje dlouhodobé zhoršení situace. Oproti loňskému roku se celkové skóre země zhoršilo o 0,5 %.

Co je to mírumilovnost?

Global Peace Index hodnotí mírumilovnost pomocí 23 ukazatelů rozdělených do tří klíčových oblastí.

  1. Domácí a mezinárodní konflikty: Vztahy se sousedy a intenzitu konfliktů.
  2. Bezpečnost a ochrana společnosti: Zahrnuje kriminalitu, terorismus, politickou stabilitu a násilné projevy.
  3. Militarizace: Zohledňuje vojenské výdaje, vývoz zbraní a zapojení do vojenských operací.

Kategorie „Bezpečnost a ochrana společnosti“ se meziročně zhoršila o 2 %. Důvodem je především nárůst násilné trestné činnosti a s ním spojený pocit nejistoty obyvatel.

Každý čtvrtý Francouz uvádí, že se v noci necítí bezpečně.

Každý desátý Francouz přiznává, že se v posledním roce stal obětí násilného trestného činu, což je nejvyšší podíl v celém regionu západní a střední Evropy.

Francie dále patří mezi pět zemí světa (vedle USA, Nigeru, Keni a Čadu), které jsou nejvíce zapojeny do vnějších ozbrojených konfliktů.

Zhoršená bezpečnost představuje pouze jeden z problémů současné Francie. Její slábnoucí pozice totiž přesně zapadá do celkového ekonomického útlumu západní Evropy. V období mezi lety 1995 a 2023 se podíl největších evropských ekonomik na světovém HDP radikálně snížil. Jen samotná Francie přišla o 44 % svého podílu, zatímco Německo ztratilo 49 %, Itálie 42 % a Velká Británie 27 %.

Nejhůře je na tom Rusko

Zatímco Francie uzavírá žebříček západní a střední Evropy, na samém chvostu celosvětového hodnocení se nachází Rusko. To skončilo na posledním, 163. místě, což z něj činí absolutně nejméně mírumilovný stát na světě. Společnost mu na samém dně žebříčku dělají Súdán, Demokratická republika Kongo, Ukrajina a Izrael.

Ačkoliv Rusko v uplynulém roce zaznamenalo mírné celkové zlepšení svého skóre o 0,7 % (díky 3,9% zlepšení v kategorii „Probíhající konflikty“, kde klesl počet úmrtí z vnitřních konfliktů), jeho situace v oblasti zbrojení se nadále propadá. Kategorie „Militarizace“ se u Ruska meziročně zhoršila o 5,8 %, k čemuž přispělo jak zhoršení ve financování mírových misí OSN, tak masivní nárůst armádního rozpočtu.

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Propad odráží probíhající válku na Ukrajině a s ní spojený přechod na válečnou ekonomiku. Plánované vojenské výdaje Ruska pro rok 2025 dosáhly v přepočtu odhadem více než 190 miliard USD. V reálných číslech to představuje nárůst o 38 % a tato částka spolykala téměř pětinu veškerých výdajů federální vlády, což odpovídá zhruba 7,1 % až 7,2 % ruského HDP. Kromě toho ruské úřady oficiálně deklarovaly, že hodnota jejich vývozu zbraní v roce 2025 činila 15 miliard dolarů.

A co Česko?

Česká republika v celosvětovém žebříčku obsadila 13. místo. Oproti minulému roku zaznamenala propad o jednu pozici. V rámci západní a střední Evropy jí patří 9. příčka.

Absolutně nejmírumilovnější zemí světa je dle zprávy Island. Na předních příčkách ho následují Nový Zéland, Švýcarsko, Slovinsko a Irsko.

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