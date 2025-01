Třiďte odpad, nabádá ve Francii plakát s Chameneím. Írán se urazil

„Nezapomeňte třídit odpad,“ hlásily plakáty na autobusech městské hromadné dopravy, z nichž shlížela trojice vládců autoritářských režimů. Nejhlasitěji se dosud ozvala íránská diplomacie. Ta kampaň radnice v Béziers označila za „urážlivou“ s tím, že uráží jak svaté hodnoty, tak osobnosti jejich země.

Íránské ministerstvo zahraničí také vyzvalo francouzskou vládu, aby „přijala odpovídající opatření a zabránila tak tomu, že se takové provokativní akce budou opakovat“. „Užívání urážlivého obsahu vůči představitelům Íránské islámské republiky je hrubým porušením mezinárodně uznávaných zásad a pravidel založených na respektu ke kulturním hodnotám jiných národů,“ poznamenal ředitel ministerského odboru pro západní Evropu Madžíd Nili.

Starosta Béziers, bývalý novinář a nominant krajně pravicové strany Národní sdružení, trvá na tom, že plakáty vznikly v žertu a že pomohly upřít pozornost na skutečné téma této kampaně – třídění odpadu. „Už jsme uskutečnili spoustu kampaní, ale nikdy ničeho nedosáhly. Nikdo si jich ani nevšimne. Téhle si alespoň všichni všimli,“ hodnotí Ménard.

Z „preventivních důvodů“ však plakáty po íránských stížnostech nechal odstranit. „Přece jen stojíme proti diktátorům. Bereme to velmi vážně. Nechci, aby vznikl ani ten nejmenší problém, třeba pro naše řidiče autobusů,“ řekl ve čtvrtek, kdy zaměstnanci radnice plakáty ze zhruba sedmi desítek autobusů sundali. Zda se proti kampani vymezili i v Rusku a KLDR, není známo.

Ménard si vysloužil pověst kontroverzního starosty už brzy poté, co nastoupil do funkce. Zakázal satelity u oken, plivání a sušení prádla na ulici, rozhodl se spočítat děti muslimů ve školách a uprchlíkům vzkázal, aby do Béziers nejezdili. I městské policii rozdal poloautomatické zbraně a později pohrozil, že zjistí, který pejskař po svém mazlíčkovi neuklízí exkrementy – psům chtěl dělat testy DNA a údaje pak porovnávat.

Agentura AFP připomíná, že vztahy mezi Francií a Íránem jsou dlouhodobě napjaté. Francouzská vláda v úterý apelovala na občany, aby do této blízkovýchodní země nejezdili, dokud nebudou propuštěni tři francouzští „rukojmí“ držení v Íránu.

Francouzský prezident Emmanuel Macron také v pondělí prohlásil, že je Írán „hlavní strategickou a bezpečnostní výzvou pro Francii, Evropany, celý region i území mimo něj“. Írán to označil za „nepodložené“ a vyzval Francii, aby „přehodnotila své nekonstruktivní přístupy k míru a stabilitě“.