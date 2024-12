Sisyfovská snaha o záchranu Francie. Bayrou se nevzdává, ale Brusel už hrozí

Centrista Bayrou má oproti svému předchůdci Michelu Barnierovi jednu nezanedbatelnou výhodu. Jen těžko může ze snahy o zažehnání politické krize vyváznout s větším debaklem. Barnier vydržel ve funkci pouhé tři měsíce a jeho mandát byl vůbec nejkratším od začátku páté francouzské republiky v roce 1958. „Sám moc dobře vím, jaká tíha odpovědnosti na mně spočívá,“ prohlásil Bayrou při přebírání úřadu.

S politickým zklamáním má ostatně bohaté zkušenosti, třikrát neúspěšně usiloval o prezidentský úřad. Alespoň jednu věc tak mají společnou s někdejší předsedkyní Národního sdružení Marine Le Penovou, což se mu může v následujících dnech hodit.

Záchytné body jeho úkolu jsou prosté, klíčové je zformování vlády, píše agentura AFP. Obsazení ministerských postů příliš práce nedá, jenže pouze o něj pochopitelně nejde. Třiasedmdesátiletý Bayrou musí získat alespoň tichou podporu dolní parlamentní komory, která je od červencových voleb paralyzovaná. Žádná ze stran nedá dohromady většinu a centristé Emmanuela Macrona jsou „odsouzeni“ ke spolupráci s politickými nepřáteli.

Ke komu se přiklonit?

Bayrou se tedy musí rozhodnout, komu hodlá dělat ústupky. První variantou je Národní sdružení, Le Penová po pondělním setkání s premiérem prohlásila, že podporu jeho vlády nevylučuje. „Alespoň je ochotný se setkat se zástupci všech stran. To je pozitivní krok,“ vysvětlila podle listu Politico. Její partaj však bude čekat až na návrh rozpočtu, kvůli kterému shodila Barnierovu vládu.

Druhou cestou je příklon k levicové koalici, kde však není rozložení sil tak jednoduché. Francouzští komunisté už nabídli Bayrouovi spolupráci, pokud nebude obcházet parlament, krajně levicová Nepoddajná Francie Jeana-Luca Mélenchona naopak naznačila, že nový šéf vlády její důvěru nezíská. Bayrou by tedy musel vyzobávat levicové drobky s nejistým výsledkem.

Nepravděpodobnější tak je tichá podpora vlády napříč politickým spektrem, do hry totiž vstupují rostoucí obavy Francouzů z politické stability. „Bayrou může těžit z mnohem příznivější situace než Barnier,“ míní jeho stranický kolega Christophe Grudler. Národní fronta i zástupci levice podle něj nemohou vládu odmítat donekonečna, jelikož by mohli přiživováním nestability Francie přijít o voliče. Podle některých analytiků je to ostatně od počátku Macronova taktika: neústupností pomalu vykrvácet své politické nepřátele.

Pokud Bayrou v sestavování vlády uspěje, postaví se mu do cesty ještě náročnější úkol: vyvést Francii z prohlubující se ekonomické krize. Jeho předchůdce navrhoval šedesátimiliardové škrty ve státním rozpočtu pro příští rok s jasným cílem uklidnit Evropskou komisi. Proč se do dění v Elysejském paláci a Národním shromáždění plete Brusel? Odpověď je jednoduchá, členské státy by měly deficit držet pod třemi procenty HDP, Francie je na cestě k šesti procentům.

Rozpočtové provizorium jako náplast

Paralýze státního aparátu se Bayrou alespoň na pár týdnů vyhne rozpočtovým provizoriem, které však bude prohlubovat ekonomickou krizi. Nejde jen o subjektivní pohled, agentura Moody’s snížila po Bayrouově jmenování hodnocení úvěrové spolehlivosti Francie o jeden stupeň na úroveň Aa3. Snížení ratingu bylo nečekané, protože k němu Moody’s přistoupila mimo pravidelný plán pro přezkum Francie.

Barnier ještě ve funkci premiéra slíbil, že deficit v roce 2025 sníží alespoň pod úroveň pěti procent, Bruselu by to údajně stačilo jako známka snahy o napravení situace. Moody’s však odhaduje, že deficit Francie poroste i v příštích letech.

Provizorium je navíc pouze náplastí, nový premiér musí přijít s návrhem regulérního rozpočtu. Naštěstí nemusí pracovat od nuly, základy položil už Barnier a Bayrou do nich může pouze implementovat některé požadavky levice či Národního sdružení. Plné podpory se od nich dočká jen těžko, klíčové však je, aby mu dolní parlamentní komora nevyslovila nedůvěru. V ideálním případě návrh rozpočtu projde zkraje příští roku.

Dohledu Evropské komise však Bayrou neunikne, už na jaře příštího roku Brusel všem členským zemím rozešle analýzy, jak si po ekonomické stránce vedou a jedním z hodnotících kritérií bude deficit. Pokud Francie neprokáže alespoň náznaky jeho poklesu, hrozí jí finanční postih, což by tápající zemi příliš nepomohlo.