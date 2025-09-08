Francie nad propastí další krize. Bayrou se dozví výsledek hlasování o důvěře

Pokud nedojde k velkému překvapení, je výsledek již znám. V online médiu Brut, kde v neděli završil svůj mediální maraton, Bayrou uvedl, že „v životě jsou horší věci než být v čele vlády a než aby tato vláda... byla svržena“. Prezident Emmanuel Macron již pod tlakem opozice hledá jeho nástupce.
Bayrou uvádí, že pro zajištění budoucnosti Francie a snížení státního dluhu jsou nezbytné oběti. Navrhl úsporný plán za asi 44 miliard eur (1,1 bilionu Kč), který počítá mimo jiné se snížením počtu svátků a zmrazením růstu výdajů.
Opatření jsou však velmi nepopulární a sám Bayrou je vůbec nejméně oblíbeným předsedou vlády od roku 1958. Podle jednoho z průzkumů veřejného mínění, který cituje list Les Echos, mu důvěřuje jen 12 procent Francouzů.
V čele francouzské vlády nahradil Bayrou loni v půli prosince konzervativce Michela Barniera, jehož vláda přišla o důvěru poté, co se pokusila prosadit rozpočet na příští rok bez podpory parlamentu s odůvodněním, že země potřebuje stabilizovat veřejné finance a snižovat deficit.
Zkušený centrista Bayrou byl již čtvrtým premiérem Francie v roce 2024; před ním a Barnierem byli ve funkci třicátník Gabriel Attal a nynější ministryně školství Élisabeth Borneová. Taková fluktuace v Matignonském paláci je během páté republiky nebývalá, množí se proto hlasy, že státní zřízení existující od roku 1958 je na konci své životnosti.
Očekává se, že prezident Macron přijme Bayrouovu rezignaci a požádá ho, aby zůstal ve funkci do jmenování nástupce. I nový premiér by však musel čelit nejasné situaci v Národním shromáždění, kde nemá většinu ani prezidentův tábor, ani levicový či pravicový blok.
Pokud by se nyní konaly parlamentní volby, nejvíce hlasů by získalo nacionalistické Národní sdružení (RN) před levicovou koalicí. Macronovská koalice Spolu by byla stejně jako v loňských volbách až třetí.