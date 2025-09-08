Francie nad propastí další krize. Bayrou se dozví výsledek hlasování o důvěře

Autor: ,
  10:37
Francouzské Národní shromáždění bude odpoledne hlasovat o důvěře vládě premiéra Francoise Bayroua. Ten hlasování vyvolal v rámci snahy vyřešit rozpočtovou krizi, přestože se očekává, že podporu nezíská. Před poslance premiér s žádostí o důvěru předstoupí v 15 hodin a výsledek by mohl být znám kolem 19. hodiny.
Francouzský premiér François Bayrou (25. srpna 2025)

Francouzský premiér François Bayrou (25. srpna 2025) | foto: Reuters

Premiér François Bayrou při projevu v Národním shromáždění (17. prosince 2024)
Francouzský premiér François Bayrou (25. srpna 2025)
Emmanuel Macron (18. července 2025)
Francouzský premiér François Bayrou (25. srpna 2025)
20 fotografií

Pokud nedojde k velkému překvapení, je výsledek již znám. V online médiu Brut, kde v neděli završil svůj mediální maraton, Bayrou uvedl, že „v životě jsou horší věci než být v čele vlády a než aby tato vláda... byla svržena“. Prezident Emmanuel Macron již pod tlakem opozice hledá jeho nástupce.

Bayrou uvádí, že pro zajištění budoucnosti Francie a snížení státního dluhu jsou nezbytné oběti. Navrhl úsporný plán za asi 44 miliard eur (1,1 bilionu Kč), který počítá mimo jiné se snížením počtu svátků a zmrazením růstu výdajů.

Blíží se Macronův pád? Prezident je v úzkých, Francii drtí spirála zadlužení

Opatření jsou však velmi nepopulární a sám Bayrou je vůbec nejméně oblíbeným předsedou vlády od roku 1958. Podle jednoho z průzkumů veřejného mínění, který cituje list Les Echos, mu důvěřuje jen 12 procent Francouzů.

V čele francouzské vlády nahradil Bayrou loni v půli prosince konzervativce Michela Barniera, jehož vláda přišla o důvěru poté, co se pokusila prosadit rozpočet na příští rok bez podpory parlamentu s odůvodněním, že země potřebuje stabilizovat veřejné finance a snižovat deficit.

Zkušený centrista Bayrou byl již čtvrtým premiérem Francie v roce 2024; před ním a Barnierem byli ve funkci třicátník Gabriel Attal a nynější ministryně školství Élisabeth Borneová. Taková fluktuace v Matignonském paláci je během páté republiky nebývalá, množí se proto hlasy, že státní zřízení existující od roku 1958 je na konci své životnosti.

Další chaos ve Francii? Bayrouova vláda může padnout, akcie strmě klesají

Očekává se, že prezident Macron přijme Bayrouovu rezignaci a požádá ho, aby zůstal ve funkci do jmenování nástupce. I nový premiér by však musel čelit nejasné situaci v Národním shromáždění, kde nemá většinu ani prezidentův tábor, ani levicový či pravicový blok.

Pokud by se nyní konaly parlamentní volby, nejvíce hlasů by získalo nacionalistické Národní sdružení (RN) před levicovou koalicí. Macronovská koalice Spolu by byla stejně jako v loňských volbách až třetí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Rusové na Ukrajině brutálně vraždí, to samé by dělali v Česku, varoval šéf BIS

Rusko cílí na rozbití soudržnosti a podkopání důvěry veřejnosti v instituce, stát, právo a mezinárodní zakotvení Česka, řekl na konferenci ve Sněmovně ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS)...

8. září 2025  12:03

Brownova nová kniha jde do prodeje. Prvních sto zájemců ji získá s podpisem

Zbrusu nové dílo jednoho z nejznámějších spisovatelů současnosti Dana Browna jde do prodeje. Kniha Tajemství všech tajemství, jejíž děj se převážně odehrává v pražských kulisách, bude k prvnímu...

8. září 2025

Okamura řekl, která chce křesla. Zrušíme Green Deal zlevníme bydlení, tvrdí

Předseda SPD Tomio Okamura prozradil. která místa bude jeho hnutí SPD chtít získat ve vládě. Zajímají ho ministerstva vnitra, obrany, školství, průmyslu a obchodu či zahraničí. Na ministerská křesla...

8. září 2025  8:35,  aktualizováno  11:57

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili třicet zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

8. září 2025  11:20,  aktualizováno  11:55

Muž odešel z bytu, nechal tam milovaného psa i mobil. Už týdny se neozval

Policie pátrá po 40letém muži z Kladna. Pohřešovaného naposledy viděli v jeho zaměstnání. Jeho známá, která zmizení nahlásila, uvedla, že od 28. července o sobě muž nepodal žádnou zprávu.

8. září 2025  11:54

Londýnské metro ochromila stávka. Zaměstnanci žádají vyšší platy i lepší podmínky

V Londýně začala stávka zaměstnanců metra. Ti touto formou protestují kvůli platům a pracovním podmínkám. Provoz většiny linek bude během týdne minimální. Stávka se dotkne milionů cestujících,...

8. září 2025  11:53

Nejstrmější trať v Česku má novou ozubnici, montéři oživili polozapomenuté postupy

Na nejstrmější trati v Česku dělníci po desítkách let položili novou ozubnici. Museli si přitom osvojit postupy, které se běžně nepoužívají. Takzvaná Kořenovská zubačka je totiž jediná v Česku....

8. září 2025  11:49

Pražští radní odvolali ředitele Studia Ypsilon Tománka. Ve funkci byl půl roku

Pražští radní odvolali ředitele Studia Ypsilon Karla Františka Tománka. Ve funkci byl teprve od 1. března, plánoval propojení divadla a DAMU. Na tuto středu přitom scéna plánovala tiskovou...

8. září 2025  11:20,  aktualizováno  11:36

Volby 2025: kdo vyhraje sněmovní volby? Napovědět mohou kurzy sázek

Kurzy sázkových kanceláří jsou alternativou k předvolebním průzkumům. Bookmakeři bývají přesní - trefili se například u volby prezidenta v roce 2023 nebo v prezidentské volbě v USA. U předchozích...

8. září 2025  11:20

Putin chce Rusko vyvázat ze zákazu mučení, Dumě předložil návrh zákona

Ruský prezident Vladimir Putin předložil Státní dumě návrh, aby Rusko odstoupilo od Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Návrh zákona byl zveřejněn...

8. září 2025  11:02

Útočníci v Jeruzalémě vtrhli do autobusu a začali střílet, zabili pět lidí

Střelecký útok na autobusové zastávce v Jeruzalémě si vyžádal pět mrtvých, uvedla izraelská záchranná služba Magen David Adom. Čtyři lidé podle ní zahynuli na místě a pátý člověk podlehl zraněním po...

8. září 2025  10:08,  aktualizováno  10:57

Anonym vyhrožuje otravou pitné vody smrtícím jedem. Rakušan uklidňuje

Policie se zabývá anonymem, který vyhrožuje útokem jedovatou látkou. Konkrétně ricinem. Redakci iDNES.cz to potvrdil policejní mluvčí Ondřej Moravčík. „Výhružkami se zabýváme a zjišťujeme, do jaké...

8. září 2025  9:18,  aktualizováno  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.