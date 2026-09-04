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„Francie už nebude migrační branou do Británie.“ Bardella a Farage se dohodli

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  21:02aktualizováno  21:06
Šéf francouzského Národního sdružení Jordan Bardella a předseda britské strany...

Šéf francouzského Národního sdružení Jordan Bardella a předseda britské strany Reform UK Nigel Farage (4. září 2026) | foto: Reuters

Šéf francouzského Národního sdružení Jordan Bardella a předseda britské strany...
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage (4. září 2026)
Šéf francouzského Národního sdružení Jordan Bardella (4. září 2026)
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage (4. září 2026)
19 fotografií
Pokud Národní sdružení zvítězí ve francouzských prezidentských volbách, Francie přestane být pro migranty vstupní branou do Velké Británie. V pátek to řekl šéf strany Jordan Bardella na konferenci se zástupci podobně protimigračně orientované britské strany Reform UK. Obě strany uzavřely dohodu, jež má v případě jejich volebního úspěchu umožnit Británii vracet migranty přes Lamanšský průliv.

„Dávám vám tento slib, jestli Francouzi rozhodnou (o našem volebním vítězství), naše vláda udělá vše, co bude v jejích silách, aby zajistila, že Francie už nebude branou pro nelegální migraci do Británie,“ prohlásil Bardella, jemuž účastníci kongresu aplaudovali ve stoje.

Francie podle něj zpřísní kontroly na hranicích, bude zastavovat čluny s migranty a lidi nelegálně pobývající v zemi vracet do zemí jejich původu.

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Bardella se později objevil na pódiu v doprovodu lídra Reform UK Nigela Farage, s nímž podepsali memorandum o budoucí spolupráci. Na jeho základě by Británie měla do Francie vracet zadržené migranty připlouvající přes průliv, odkud je potom francouzské úřady deportují do země původu.

Sám Farage se dostal k projevu až po vynucené přestávce, během níž policie a ochranka prohledávaly budovu konference v Birminghamu i s pomocí psa. Zdroj stanice BBC řekl, že šlo o bezpečnostní hrozbu, konkrétnější však nebyl. Během Farageovy řeči pak ochranka vyvedla ze sálu několik protestujících.

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Farage prohlásil, že jeho strana po volebním vítězství do 100 dní znemožní plavby člunů s migranty. Slíbil i výrazné snižování daní a snížení energetických výdajů domácností o 250 liber (7000 korun) ročně, aniž by řekl, kde chce chybějící finance vzít.

Kandidátkou Národní fronty pro jarní prezidentské volby je Marine Le Penová, která by podle průzkumů vyhrála první kolo. Britské parlamentní volby se budou konat nejpozději v roce 2029.

Reform UK v posledních měsících vévodila voličským průzkumům, po červencovém nástupu nového premiéra Andyho Burnhama se na ni však dotáhli vládní labouristé.

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Pro Národní sdružení i Reform UK je migrace zásadním tématem, kterým se snaží získávat voliče nespokojené s přístupem vlády.

Nelegální přeplouvání Lamanšského průlivu podle statistik úřadu za letošní rok pokleslo o 43 procent proti stejnému období loňska. Letos zatím připlulo přes 16 tisíc lidí. Britská labouristická vláda, která loni uzavřela dohodu o spolupráci s Francií, naléhá na francouzské úřady, aby jednaly rázněji na hranicích, a to i na moři.

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