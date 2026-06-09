Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Lotyšská armáda v pondělí ráno vyhlásila poplach na východě území, podél hranic s Ruskem. Obyvatele vyzvala, aby nevycházeli. Následně dron sestřelila francouzská stíhačka Rafale, která je součástí pobaltské mise NATO. Vzlétla z litevské základny Šiaulai, kde působí od dubna.
Lotyšská armáda nespecifikovala, jakého původu zneškodněný letoun byl. Oznámila pouze, že se nad území země dostal v důsledku „elektromagnetického válčení“ Ruska.
|
V Lotyšsku vyhlásili poplach, letouny NATO sestřelily dron letící z Ruska
Lotyšské úřady po incidentu neinformovaly o škodách na majetku ani zdraví obyvatel. Rusko se k incidentu nevyjádřilo. Lotyšská ministryně zahraničí Baiba Bražeová poděkovala francouzským spojencům v NATO za sestřelení dronu.
Drony nad území evropských států jsou v posledních měsících častým úkazem. Rumunský vzdušný prostor na konci května narušil ruský dron, zasáhl obytný dům a dva lidi zranil. Nedávno vychýlení trasy dronu zažilo i Finsko nebo další pobaltské země. Zkušenost s ruskými drony ve svém vzdušném prostoru má i Polsko z podzimu loňského roku.