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Stíhačka vs. dron. Francouzi zveřejnili vzácné záběry sestřelu nad Lotyšskem

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  15:07
Francouzská armáda ukázala záběry z likvidace dronu, který ve čtvrtek narušil lotyšský vzdušný prostor. Pochlubila se videem ze stíhačky Rafale, jež v rámci pobaltské mise NATO vzlétla z litevské základny Šiaulai. Dron přiletěl z Ruska, jeho původ ale úřady neoznámily.

Válka na Ukrajině

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Lotyšská armáda v pondělí ráno vyhlásila poplach na východě území, podél hranic s Ruskem. Obyvatele vyzvala, aby nevycházeli. Následně dron sestřelila francouzská stíhačka Rafale, která je součástí pobaltské mise NATO. Vzlétla z litevské základny Šiaulai, kde působí od dubna.

Francouzské stíhačky Rafale u základny Lielvarde v Lotyšsku (14. dubna 2026)
Do vzdušného prostoru Lotyšska v pondělí dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. (8. června 2026)
Do vzdušného prostoru Lotyšska v pondělí dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. (8. června 2026)
Francouzi sestřelili ruský dron nad Lotyšskem
8 fotografií

Lotyšská armáda nespecifikovala, jakého původu zneškodněný letoun byl. Oznámila pouze, že se nad území země dostal v důsledku „elektromagnetického válčení“ Ruska.

V Lotyšsku vyhlásili poplach, letouny NATO sestřelily dron letící z Ruska

Lotyšské úřady po incidentu neinformovaly o škodách na majetku ani zdraví obyvatel. Rusko se k incidentu nevyjádřilo. Lotyšská ministryně zahraničí Baiba Bražeová poděkovala francouzským spojencům v NATO za sestřelení dronu.

Drony nad území evropských států jsou v posledních měsících častým úkazem. Rumunský vzdušný prostor na konci května narušil ruský dron, zasáhl obytný dům a dva lidi zranil. Nedávno vychýlení trasy dronu zažilo i Finsko nebo další pobaltské země. Zkušenost s ruskými drony ve svém vzdušném prostoru má i Polsko z podzimu loňského roku.

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