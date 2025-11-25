Macron avizuje vojnu pro studenty. Poté, co generál vyděsil výrokem o umírání dětí

  12:34
Do Francie se od příštího roku zřejmě vrátí vojna. Na rozdíl od povinné služby, kterou země zrušila před třiceti lety, však bude dobrovolná. Novinku avizoval prezident Emmanuel Macron. V prvním roce tím chce přilákat tři tisíce lidí a po deseti tisících v dalších letech. Osmnáctiletí Francouzi i Francouzky za desetiměsíční „Národní dobrovolnou službu“ dostanou celkem až 10 tisíc eur (241 tisíc korun).
Cílem nové vojenské služby je sehnat chybějící síly a zároveň ušetřit. Zatímco zavedení povinné vojny by se všemi souvisejícími náklady vyšlo na 15 miliard eur, dobrovolníci budou stát mezi 400 miliony (9,6 miliardy korun) a dvěma miliardami eur (48 miliard korun) ročně. Podle toho, kolik lidí se přihlásí.

V prvním roce Macronova administrativa doufá v tři tisíce zájemců. V následujících letech by se nábor měl postupně zvedat tak, aby Francie už kolem roku 2035 evidovala 50 tisíc registrovaných ročně. Služba bude trvat deset měsíců a úřady ji plánují nabídnout jak mladým mužům, tak ženám.

„Připravte se ztratit své děti.“ Šéf francouzské armády varoval národ před válkou

Návrh se připravuje už několik měsíců. Sám prezident o něm promluvil například v březnu, kdy médiím řekl, že „bude muset oznámit přepracování všeobecné vojenské služby, aby odpovídala potřebám národa a prioritám“. Vyloučil tehdy znovuzavedení povinné vojny s tím, že „má plnou důvěru ve svou zemi a její morální sílu“.

Naposledy Francouzi chodili povinně na vojnu za prezidenta Jacquese Chiraka. Detaily plánu, který se má naplno rozjet příští rok, chce Macron oznámit v nejbližších dnech. Kromě toho, že zájemci absolvují vojenský výcvik, se seznámí s profesemi v oblasti obrany, ale neúčastní se žádné zahraniční operace. Budou se nicméně moci zapojit do operace Sentinelle zaměřené na boj s terorismem, píše portál Midi Libre.

Francouzi slaví dobytí Bastily. Paříž viděla přehlídku, Macron zvedá výdaje na obranu

Pro osmnáctileté Francouze a Francouzky bude deset měsíců na vojně něco jako pauza od dalšího studia, případně odklad před nástupem do práce. Za každý odsloužený měsíc by tak měli dostat zhruba tisíc eur (přes 24 tisíc korun) a také ekvivalent ročních kreditů, které by jinak získali během svého bakalářského studia, uvádí s odkazem na úřady deník The Times.

Národní dobrovolná služba nahradí všeobecnou službu, již Macron zavedl v roce 2019 pro patnáctileté až sedmnáctileté zájemce a která ani podle samotného prezidenta nebyla příliš úspěšná. List Le Parisien ji označuje jako neinformativní a nákladnou. Až šéf Elysejského paláce oznámí, parlament ještě bude muset přijmout příslušný zákon.

Ve francouzské armádě nyní slouží přes 200 tisíc aktivních vojáků, což z ní činí druhou největší v Evropské unii po té polské. V plánu je navíc armádu nadále posilovat. Macron také během oslav dobytí Bastily 14. července upozornil, že se Francie musí tváří v tvář ruské hrozbě vyzbrojit. „Naše svoboda nikdy nebyla v takovém ohrožení,“ varoval tehdy.

Francie se vrací k povinné vojně. Narukují chlapci i dívky od 16 let

Oficiální oznámení dobrovolné vojny přichází v době, kdy veřejnost pobouřil náčelník generálního štábu Fabien Mandon. Ten na sjezdu starostů prohlásil, že pokud chce země do roku 2030 účinně odradit Rusko, musí být společnost připravená i na ekonomické strádání a umírání vojáků na bojišti. Jeho slova o „ztrátě dětí“ a nedostatku morální síly Evropanů okamžitě narazila na tvrdou kritiku z levice i pravice.

Opozice ostatně kritizuje i Macronovu dobrovolnou vojnu. Vnímá ji totiž jen jako snahu odklonit pozornost od faktu, že prezidentovi klesá popularita a i politicky je čím dál slabší. „Žádná ruská hrozba neexistuje, existuje pouze hrozba ze strany Macrona a fanatiků z EU,“ míní například předseda strany Patrioti Florian Philippot, jenž dříve působil v nacionalistickém Národním sdružení.

