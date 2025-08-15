Francii pobouřilo pokácení stromu vysazeného na památku umučeného Žida

Autor: ,
  15:33
Francii pobouřilo pokácení stromu, který byl před 14 lety vysazen na severním předměstí Paříže na památku zavražděného Žida Ilana Halimiho. Úřady slibují vypátrání pachatelů a francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek ujistil, že bude učiněno vše, aby byl tento nenávistný čin potrestán.
Pokácený kmen olivovníku, který byl vysazen v roce 2011 před památníkem Ilana...

Pokácený kmen olivovníku, který byl vysazen v roce 2011 před památníkem Ilana Halimiho v Paříži. (15. srpna 2025) | foto: Dimitar DILKOFF / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Pokácený kmen olivovníku, který byl vysazen v roce 2011 před památníkem Ilana...
Fotografie Ilana Halimiho na provizorním památníku v na jižním předměstí Paříže...
Antisemitské graffiti Davidových hvězd ve 14. pařížském obvodu (31. října 2023)
Policie v Rouenu na severu Francie zastřelila muže, který se pokoušel podpálit...
18 fotografií

Olivovník byl vysazen na severním předměstí Paříže Épinay-sur-Seine na památku Halimiho, který byl 13. února 2006 nalezen nahý, spoutaný a s popáleninami poblíž kolejiště v departementu Essonne jižně od francouzské metropole.

Třiadvacetiletý muž, který byl v zajetí více než tři týdny mučen, zemřel při převozu do nemocnice. Brutální čin oživil obavy z antisemitismu a vyvolal strach uvnitř francouzské židovské komunity, která je největší v Evropě. Francouzské soudy v souvislosti s činem uložily mnohaleté tresty vězení 16 lidem.

Památný strom byl patrně motorovou pilou pokácen ve středu večer. „Pokácení stromu na počest Ilana Halimiho je pokusem o jeho druhou vraždu. To se nestane: Národ nezapomene na toto dítě Francie, které zemřelo, protože bylo Židem,“ napsal na platformě X Macron.

Jde podle něj o zločin z nenávisti a Francie vynakládá všechny prostředky, aby jej potrestala. Tváří v tvář antisemitismu je francouzská republika vždy nekompromisní, dodal prezident.

Muž ve Francii se pokusil podpálit synagogu, policisté ho zastřelili

Francouzský premiér François Bayrou na síti X napsal, že „nikdy nekončící boj proti smrtícímu jedu nenávisti je naší nejpřednější povinností“.

Místní prefekt Julien Charles v pátek agentuře AFP řekl, že bylo zahájeno vyšetřování a že se pachatele podaří identifikovat a postavit před soud.

Antisemitismus zažila na vlastní kůži. Rodiče popsali utrpení znásilněné dívky

Ve Francii se k židovské komunitě hlásí téměř 500 tisíc lidí, což ale není ani procento celkové populace. Mezi letošním lednem a květnem bylo v zemi zaznamenáno 504 antisemitských činů, ve stejném období loni jich bylo 662. I tak je těchto činů o 134 procent více než ve srovnatelném období roku 2023, vyplývá z údajů francouzského ministerstva vnitra. Loni bylo ve Francii zaznamenáno dohromady 1570 antisemitských činů.

Nejčtenější

