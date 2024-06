Starosta platil vědmu z obecního rozpočtu. Věřil, že mluví s jeho mrtvým otcem

„Je to šílený příběh. Je neuvěřitelné, že máte politika, starostu a bývalého poslance, který je velmi inteligentní, a zjistíte, že i takového muže může zmanipulovat žena,“ říká starostův advokát Jean Marc Darrigade. „Ta žena se objevila v jeho životě a řekla mu, že umí mluvit s jeho zesnulým otcem. Našla v něm psychickou slabost a zneužila ji ke svému osobnímu prospěchu. Trvalo dlouho, než byl ochotný přijmout, že ho podvedla,“ dodal.

Město Agde ležící na pobřeží Středozemního moře je v některých kruzích kromě svých písečných pláží známé i divokými sexuálními večírky, které se tam pořádají. Je totiž domovem evropských příznivců takzvaných swingers parties, uvádí stanice BBC s tím, že do francouzského městečka každý rok zamíří desítky tisíc párů, aby si vyměnily milostné partnery.

Mezi obyvateli Agde je však v posledních několika měsících tématem číslo jedna skandál starosty Gillese d’Ettore a jeho osobní vědmy Sophie Martinezové. Šestapadesátiletý expolicista, který město vede už třiadvacet let, je podezřelý, že matce šesti dětí i její rodině z veřejných peněz zaplatil luxusní dovolené v Thajsku či Polynésii a několik ženiných příbuzných také zaměstnal na radnici.

Čtyřiačtyřicetileté Martinezové údajně nechal zrekonstruovat dům, přičemž práce zdarma prováděly spřátelené firmy – údajně z obavy, že by jinak přišly o budoucí kontrakty. Portál Midi Libre pak píše, že se „médium“ Martinezová za městské peníze také provdala. Veselku za 80 tisíc eur (1,9 milionu korun) loni v létě pomáhal organizovat právě starosta d’Ettore. Ten prý ženu vnímal „jako svou dceru“.

To vše proto, že d’Ettore obratné věštkyni uvěřil, že dokáže mluvit s mrtvými. Na uspořádaných seancích se její hlas tajemně měnil a zněl jako hlas starostova otce. Šéf městečka navíc za čtyři roky přijal tisíce zvláštních telefonátů, během nichž jej „hlasy“ mrtvých lidí včetně andělů vybízely, aby vědmě pomohl.

I za tím podle policie stojí Martinezová, která ještě prostřednictvím těchto hlasů starostovi namluvila, že je poslem archanděla Michaela. Jak starosta, tak věštkyně jsou nyní ve vazbě. Vědmu však přesunuli na samotku poté, co ji napadly její spoluvězeňkyně. Vadilo jim prý, že je „čarodějnice“. Martinezová je obviněna ze zpronevěry, d’Ettore pak z korupce.

„Přiznala se ke zrazení starostovy důvěry, ale toto není případ manipulace, protože se přihlásila ke všemu, co udělala, a navíc ostatní klienti včetně lékařů a architektů uvedli, že má magické schopnosti. Odhalila detaily o jejich životech, o nichž nikdo jiný nevěděl,“ tvrdí ženin advokát Luc Abratkiewicz.

Podle místních jde jednoduše o sex – ve městě, které je ho už tak plné. „Mám starostu rád, vždy na mě byl hodný. Podvedli ho. Možná, že do ní byl zamilovaný,“ míní zákazník jedné z místních kaváren. Další obyvatel Agde říká, že se k sobě starosta s vědmou „celkem hodí“. „Pro mě je v jádru tohoto skandálu sex. Kde jsou peníze, tam je i sex,“ komentuje.

Opozice ve městě už starostu vyzvala k rezignaci. Jednou z jeho největších kritiček je členka krajně pravicového Národního sdružení Fabienne Varesano. Ta kritizuje, že kvůli podvedenému politikovi je pro smích celé Agde. „Může být štědrý, milovat mnoho žen, to je jeho osobní život. Ale používat na to peníze daňových poplatníků, to je něco úplně jiného,“ poznamenala.