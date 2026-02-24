„V současné době, podle dostupných informací SVR, Londýn a Paříž aktivně pracují na řešení otázek poskytnutí takové zbraně Ukrajině a způsobů jejího doručení,“ citovala agentura TASS z prohlášení, které ruská tajná služba zveřejnila v den čtvrtého výročí zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu.
Rada federace, horní komora ruského parlamentu, v reakci na prohlášení vyzvala Radu bezpečnosti OSN a Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), aby v této věci zahájily vyšetřování. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že úmysl Francie a Británie představuje „hrubé porušení všech norem a principů“ mezinárodního práva.
Ruské zpravodajské služby jsou dlouhodobě známé svými přehnanými obviněními, přičemž zejména Británie je často vykreslována jako úhlavní nepřítel Ruska. O víkendu šéf ruské zpravodajské služby obvinil Londýn, že stál za atentátem na ruského generála, připomněl list The Guardian.
Ukrajinci si připomínají čtvrté výročí ruské invaze. Zatím nedosáhla cílů, uvedl Kreml
Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Bezjaderný status Ukrajiny uvádí Moskva jako jednu z podmínek případné mírové dohody.
Ukrajina se vzala svých jaderných zbraní získaných po rozpadu Sovětského svazu na základě takzvaného Budapešťského memoranda z roku 1994. Výměnou za to získala některá bezpečnostní ujištění ze strany Ruska, Británie a Spojených států. Tato ujištění Moskva svou invazí na Ukrajinu porušila.