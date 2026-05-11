„Právě jsem si volal s prezidentem Trumpem. Řekl mi, že vážně zvažuje, že z Venezuely udělá jednapadesátý stát (USA),“ píše Roberts. Bližší podrobnosti už nedodává.
Podle dalších amerických médií však prezident jako hlavní důvod svých úvah zmínil venezuelské ropné zásoby, které jsou největší na světě. Vyjádřil také přesvědčení, že ho Venezuela miluje.
Jsem nejoblíbenější politik ve Venezuele, řekl Trump. Věří, že by tam vyhrál volby
Trump se v minulosti opakovaně podobně vyjadřoval i o Kanadě, jejíž přední politici ovšem spojení se Spojenými státy jasně odmítli. Proti se stavěla i velká většina obyvatel.
Podobně jako kanadští politici v pondělí reagovala i Rodríguezová, podle níž Venezuelanky a Venezuelané milují svou nezávislost a hrdiny boje za ni.
Rodríguezová v čele latinskoamerické země stanula začátkem ledna, poté co se v metropoli Caracasu američtí vojáci zmocnili prezidenta Nicoláse Madura a unesli jej do USA. Ten je nyní ve vězení v New Yorku, kde ho čeká proces kvůli údajnému zapojení do pašování drog.