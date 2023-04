Fox News zaplatí stamiliony dolarů. Šířila lživé zprávy o manipulaci voleb

„Uznáváme usnesení soudu, který shledal některá tvrzení o Dominionu falešnými,“ uvádí se v prohlášení Fox News.

„Na pravdě záleží. Lži mají následky,“ řekl právník DVS Justin Nelson na tiskové konferenci před soudní síní po oznámení o urovnání.

Fox News podle DVS po prezidentských volbách v roce 2020 vědomě šířila nepravdivá prohlášení republikánského prezidenta Donalda Trumpa o zmanipulovaném hlasování ve snaze získat více diváků a zvala do vysílání Trumpovy spojence, kteří nepravdivě tvrdili, že zařízení DVS manipulovala s hlasy ve prospěch demokratů. Fox News argumentovala, že pouze informovala o Trumpových námitkách proti výsledkům voleb a nechala diváky vyslechnout si jeho právníky a spojence.

DVS tvrdila, že kvůli Fox News přišla o zakázky a její zaměstnanci čelili vyhrožování. Fox News naopak žalobu označila za finančně motivovanou „politickou křižáckou výpravu“.

Soudce Eric Davis oznámil dohodu obou stran poté, co porota zasedla do lavic a právní zástupci si začali připravovat úvodní řeč. Proces měl původně trvat šest týdnů. Porota měla rozhodnout, zda Fox News nesla odpovědnost za odvysílání falešných tvrzení, že stroje na sčítání hlasů od DVS byly použity ke zmanipulování výsledků hlasování ve prospěch demokrata Joea Bidena, píše agentura Reuters, podle které šlo o jednu z nejvíce medializovaných žalob za pomluvu v USA za poslední desítky let.

Do soudní síně se vměstnalo přibližně 200 lidí, novináři a členové veřejnosti se před budovou soudu shromáždili již několik hodin před jejím otevřením.