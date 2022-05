Napalmová dívka vyzvala ke konci války. Slavný snímek předali v Římě papeži

„Před padesáti lety mě celý svět kvůli této fotce poznal jako oběť války. Nyní, padesát let poté, nejsem už oběť války, jsem matka, babička a přeživší, která žádá mír,“ řekla Kim Phuc podle španělského deníku ABC. „Kvůli tomu, co jsem zažila a co jsem poznala, jsem přesvědčená, že naděje, láska, odpuštění a mír jsou vždy silnější než jakákoli zbraň,“ dodala žena v růžových šatech a s úsměvem na tváří.

Černobílá fotografie, na níž Kim Phuc jako devítiletá utíká nahá a popálená napalmem, vznikla 8. června 1972. U příležitosti blížícího se 50. výročí pořízení tohoto snímku přijela Kim Phuc a jedenasedmdesátiletý americký fotograf vietnamského původu do Itálie, aby v Miláně zahájili výstavu jeho fotografií.

„Pamatuji se, že jsme právě dojedli, když jeden voják začal křičet a volal na nás, abychom utíkali pryč,“ vzpomíná na hrůzy vietnamské války Kim, jež má nyní kanadské občanství. „Měla jsem štěstí, že mi útok nespálil nohy a mohla jsem utéct.“

Ut odvezl dívku do nemocnice a díky americkému novinářskému průkazu pro ni vymohl lékařskou pomoc. „Musel jsem průkaz ukázat několikrát i vyhrožovat vojákům, ale nakonec jsem se s ní do nemocnice dostal,“ vzpomíná fotograf, který byl za snímek oceněn Pulitzerovou cenou. Jeho fotka významně ovlivnila pohled americké společnosti na válku ve Vietnamu a dodnes patří k nejdojemnějším protiválečným mementům.

Nick šel dívku po roce navštívit domů, ale byla velmi nemocná a nepoznala ho. „Já jsem ho potkala po sedmnácti letech na Kubě. A když vystoupil z auta, zvolala jsem: Jé, jak jsi maličký,“ vzpomněla Kim. „Já jsem jí odpověděl: A jak ty jsi vyrostla,“ řekl deníku ABC s úsměvem fotograf.

Teď v Římě Kim nečekala, že ji František pozná, ačkoli už se spolu setkali v roce 2009 v Buenos Aires, kde byl nynější papež tehdy arcibiskupem. „Samozřejmě, že si tě pamatuji,“ řekl jí ve středu na Svatopetrském náměstí v Římě nejvyšší představitel katolické církve.