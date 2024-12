Nejvtipnější fotografií divoké zvěře se stala veverka uvízlá ve stromě

Snímek „Uvízlá veverka“ od Milka Marchettiho byl vybrán jako vítěz z více než devíti tisíc přihlášených snímků. Je to nejvyšší počet fotografií, jaký soutěž za celých deset let fungování zažila, uvedli organizátoři.

Do finále se dostalo 45 prací, které byly následně předloženy porotě. Ta zvolila celkového vítěze a také jednotlivé vítěze devíti různých kategorií.

Marchettiho fotografie zachycuje okamžik, kdy veverka červená vstupuje do svého úkrytu v kmeni stromu, přičemž její nožky zůstávají trčet ve vzduchu s „prstíky“ v pravém úhlu.

„Během těch let v Itálii jsem pořídil mnoho a mnoho fotografií veverek v mnoha situacích, ale tato mi přišla opravdu vtipná a v takové zvláštní poloze, protože je to přesně ten okamžik, kdy veverka zvedá zadní nohy od kmene, aby mohla vstoupit do své skrýše,“ říká Marchetti.

„Kdykoli tento snímek ukazuji na seminářích o přírodě v místním fotoklubu, publikum vždy vybuchne bouřlivým smíchem, tak jsem ho musel přihlásit!“ dodává.

Stefan Maier, senior generální manažer marketingu společnosti Nikon Europe, je z Marchettiho vítezství nadšený. Podle něj snímek „skvěle zachycuje hravé a nepředvídatelné okamžiky, díky nimž je příroda tak okouzlující.“

Mezi devíti vítězi dalších kategorií jsou Kingston Tam se svou usmívající se žábou a desetiletý Flynn Thaitanunde-Lobb, který se stal nejmladším vítězem kategorie Portfolio za své čtyři snímky veverky coby rockové hvězdy.

V kategorii videí zvítězil Kevin Lohman se záběry lišky obecné, která si jednoho mrazivého rána užívá bláznivé skotačení na trávě.

V loňském roce zvítězil snímek samice klokana šedého západního, která pózuje při hře na vzdušnou kytaru. Fotografem byl Jason Moore, který zvíře vyfotil brzy ráno na poli s divokými květinami na předměstí australského Perthu.