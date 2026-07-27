Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu

Na náměstí Gran Canarii seřadil Tunick stovky lidí do rozsáhlé barevné kompozice. Nahá těla nesla jedenáct druhů barev. „Byla to pro mě jedinečná příležitost, protože s bodypaintingem pracuji již deset let, a přesto jsem s tolika barvami pracoval poprvé,“ řekl umělec pro server Metal Magazine.
Umělcův nejnovější počin Gran Spectrum klade důraz především na pospolitost, rovnost a viditelnost. Právě LGBTQ+ lidé se podle autorových slov často stávají terčem politických diskuzí a diskriminace, přestože sexuální identita „vyzařuje do světa jako spektrum“.
„V době, kdy práva LGBTQIA+ zůstávají v centru globální debaty, toto dílo proměňuje účast v přítomnost a přítomnost v mocný akt viditelnosti,“ popisuje web projektu jeho poselství.
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Do nejnovějšího projektu se mohl zapojit kdokoliv bez ohledu na pohlaví, národnost, rasu či náboženské vyznání. Registrace se prováděly přes internet. Podle autora nemá jít o pouhé symbolické vyjádření queer reprezentace, nýbrž o fyzický a kolektivní projev společné veřejné přítomnosti a rozmanitosti.