Šampionát skončil, fanoušci zůstali. Z Ruska po MS neodjely tisíce lidí

12:36 , aktualizováno 12:36

Více než pět tisíc cizinců, kteří přijeli loni v létě do Ruska na mistrovství světa ve fotbalu, se stále nachází v zemi, a to nelegálně. Oznámilo to ruské ministerstvo vnitra, aniž upřesnilo, ze kterých zemí dotyční pocházejí. Tito cizinci využili loni k cestě do Ruska průkaz fanouška, a tak nepotřebovali víza do cestovního pasu.