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Na Putinovo fórum dorazila delegace AfD, její součástí je i europoslanec Bystroň

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  9:36
Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF), které zaštiťuje ruský prezident Vladimir Putin, je delegace Alternativy pro Německo (AfD) včetně jejího europoslance českého původu Petra Bystroně. Ve čtvrtek o tom informoval německý bulvární deník Bild. Bystroně se týká aféra související s podezřením, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky. Europoslanec odmítá, že porušil zákony.
Německý europoslanec českého původu Petr Bystroň (7. května 2026)

Německý europoslanec českého původu Petr Bystroň (7. května 2026) | foto: Profimedia.cz

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AfD, kterou německá tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, v Petrohradu zastupují místopředseda parlamentní frakce Markus Frohnmaier, mluvčí pro energetické otázky Steffen Kotré, šéf saské organizace strany Jörg Urban a někdejší spolkový poslanec a současný europoslanec Bystroň.

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Bystroň, který se narodil v bývalém Československu a do Německa odešel s rodiči v 80. letech, čelí v Německu řadě skandálů, některé se týkají používání symbolů protiústavních a teroristických organizací. Na jaře roku 2024 kolem něj vypukla aféra kvůli podezření, že od proruského Voice of Europe dostával úplatky.

O kauze v dubnu 2024 jednal Spolkový sněm, kde tehdy několik vládních i opozičních poslanců označilo AfD i Bystroně za hlásné trouby Kremlu. Evropský parlament europoslance v této věci loni v květnu zbavil imunity. Politik veškerá obvinění odmítá a tvrdí, že proti němu nejsou žádné důkazy.

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Petrohradské fórum je vnímáno jako protiváha Davosu ve Švýcarsku, kde se konají výroční zasedání Světového ekonomického fóra a které patří mezi nejvýznamnější ekonomické události tohoto typu.

Do Petrohradu ale evropští a američtí obchodní lídři přestali kvůli ruské vojenské agresi vůči Ukrajině jezdit. Kreml tvrdí, že americké a evropské firmy stále mají o SPIEF zájem a že mnoho z nich se proto snaží o své účasti nemluvit veřejně.

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