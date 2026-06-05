AfD, kterou německá tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, v Petrohradu zastupují místopředseda parlamentní frakce Markus Frohnmaier, mluvčí pro energetické otázky Steffen Kotré, šéf saské organizace strany Jörg Urban a někdejší spolkový poslanec a současný europoslanec Bystroň.
|
„Nevkusné ano, trestné ne.“ Německý soud zrušil rozsudek v kauze Bystroně z AfD
Bystroň, který se narodil v bývalém Československu a do Německa odešel s rodiči v 80. letech, čelí v Německu řadě skandálů, některé se týkají používání symbolů protiústavních a teroristických organizací. Na jaře roku 2024 kolem něj vypukla aféra kvůli podezření, že od proruského Voice of Europe dostával úplatky.
O kauze v dubnu 2024 jednal Spolkový sněm, kde tehdy několik vládních i opozičních poslanců označilo AfD i Bystroně za hlásné trouby Kremlu. Evropský parlament europoslance v této věci loni v květnu zbavil imunity. Politik veškerá obvinění odmítá a tvrdí, že proti němu nejsou žádné důkazy.
|
Misogyn Tate přiletěl do Ruska, vřele ho vítali. Může vystoupit na Putinově fóru
Petrohradské fórum je vnímáno jako protiváha Davosu ve Švýcarsku, kde se konají výroční zasedání Světového ekonomického fóra a které patří mezi nejvýznamnější ekonomické události tohoto typu.
Do Petrohradu ale evropští a američtí obchodní lídři přestali kvůli ruské vojenské agresi vůči Ukrajině jezdit. Kreml tvrdí, že americké a evropské firmy stále mají o SPIEF zájem a že mnoho z nich se proto snaží o své účasti nemluvit veřejně.