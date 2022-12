Ledové království v Kanadě. Na domech po bouři zamrzla voda z jezera

V ontarijském Fort Erie a okolí je ledem pokryté všechno – ulice, auta i domy a jejich střechy. Vítr tam byl tak silný, že vrhl vodu z jezera až na domy, a ta na nich zmrzla.

„Vlny vody se dostaly přes bariéru. Byly pravděpodobně 10 nebo 15 stop (3 až 5 metrů, pozn. red.) vysoké,“ řekl pro CTV News Toronto Derek Tupling, dlouholetý obyvatel nedalekého městečka Crystal Beach.

„Pak voda zamrzla na zdech domů, od střech až dolů. Můžete si tedy jen představit, jaký objem a sílu voda měla, aby na domy narazila a pak okamžitě zmrzla. Je to naprosto neuvěřitelné,“ doplnil.

Tupling dodal, že led na zadních stranách domů je tlustý, což obyvatele znepokojuje. Mohlo by dojít k jejich poškození, jakmile led začne tát.

„Bydlíme zde dlouho a za tu dobu jsme tak špatné počasí nikdy neviděli,“ řekl Tupling. Místní kvůli masivnímu sněžení ani neviděli přes ulici. Vítr vál podle místních rychlostí až 100 kilometrů v hodině. Mnoho obyvatel ve Fort Erie se ocitlo bez elektřiny.

Varování před sněhovým bouřemi a silnými větry je v Kanadě nadále v platnosti.

V USA mrazy a sněžení během svátečního víkendu zasáhly prakticky celé území s výjimkou západního pobřeží. Nejhůře postihly Buffalo, které s Fort Erie sousedí. V oblasti přišlo o život nejméně 32 lidí. Starosta města s téměř 280 tisíci obyvateli Byron Brown bouři označil za pravděpodobně to nejhorší, co Buffalo za více než 50 let postihlo.

Oběti hlásilo i dalších 11 států USA. Část lidí přišla o život v mrazivém počasí venku nebo při dopravních nehodách, další, když zůstali uvězněni doma bez energií. S výpadky proudu se během posledních dní potýkaly nejméně statisíce lidí. Ve většině případů se je ale podařilo obnovit.