S gustem se spekulovalo, zda za tím není „vzpoura“ nebo aspoň „tichá vzpoura“ utahaných námořníků, kteří jsou v zápřahu na moři už skoro rok a potýkají se s ucpanými záchody. Zajímavé ovšem je, že Námořní kriminální vyšetřovací služba (NCIS), ano ta, jejíž modré uniformy a bystré mozky znáte z nekonečného seriálu, stále pokračuje ve vyšetřování, jestli za požárem nebyla sabotáž. Potvrdil to teď odborný magazín USNI.
Požár ve ventilaci jedné z prádelen nejmodernější americké letadlové lodi Gerald Ford potvrdil, že čím je systém modernější, tím může být křehčí.
Námořnicí spali v chodbách, na stolech jídelen a dokonce na letové palubě.