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Pilota pobodaného v kokpitu oslavují jako hrdinu. Zachránil 174 lidí

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  7:09
Díky rychlému zásahu napadeného pilota Smita Machchhara mohli cestující a další členové posádky zasáhnout proti útočníkovi a zajistit bezpečné přistání letadla. Machchhar byl při incidentu vážně zraněn, přesto dokázal otevřít dveře kokpitu. Za svůj čin nyní sklízí chválu z Indie i Izraele.

Smit Machchhar ležel na podlaze pilotní kabiny letadla společnosti Flydubai celý od krve, když se mu podařilo aktivovat mechanismus otevírání dveří kokpitu. Do kabiny se následně dostali cestující a další členové posádky a útočníka přemohli.

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O několik okamžiků předtím Machchhara jeho kolega a druhý pilot bodl nožem. Podle izraelských představitelů se zřejmě pokusil letadlo havarovat. Stroj letěl z Dubaje do Tel Avivu a během incidentu za méně než 30 sekund klesl o téměř 14 000 stop, tedy 4 267 metrů.

Pilota ocenili Módí i Netanjahu

Machchharův čin vyvolal uznání v Indii i Izraeli. Indický premiér Naréndra Módího na síti X označil za hrdinu.

„Tváří v tvář nejvážnějšímu nebezpečí a navzdory těžkým zraněním prokázal obrovskou odvahu a neochvějné odhodlání chránit životy ostatních. Jeho statečnost pomohla zachránit stovky životů a odvrátit velkou tragédii,“ uvedl Modi.

Také izraelský premiér Benjamin Netanjahu Machchharovi vzdal hold. Podle něj pilot navzdory bodnému zranění dokázal otevřít dveře kokpitu a umožnil ostatním útočníka přemoci. Netanjahu uvedl, že tím zabránil „katastrofické nehodě ve vzduchu“.

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Izraelský premiér zároveň uvedl, že Machchhar zachránil životy 174 lidí, včetně izraelských občanů a lidí z dalších zemí. Pilota označil za „skutečného hrdinu“ a popřál mu brzké a úplné uzdravení.

Izraelské ministerstvo zahraničí vyzdvihlo také spolupráci lidí různých národností. Podle něj mezi těmi, kteří zasáhli, byli izraelští cestující a členové posádky ze Spojených arabských emirátů.

„Různé národnosti. Jeden mimořádný čin odvahy,“ uvedlo ministerstvo na síti X.

Útočníka pomohli zpacifikovat cestující

Jedním z lidí, kteří se dostali do kokpitu, byl Yaniv Hayoun. Hayoun později izraelskému premiérovi popsal, že zatímco se ostatní snažili útočníka přemoci, sám se přesunul k ovládacím pákám.

„Odskočil jsem dozadu, chytil se ovládacích panelů a začal tahat za páky,“ uvedl Hayoun s tím, že postup znal z televizních pořadů. Poté převzali řízení další členové posádky.

Mezi lidmi, kteří přispěchali na pomoc, byl také zubní lékař Shota Musaev. CNN řekl, že útočníka našli na podlaze, jak leží na Machchharovi a bodá ho. K pilotovi okamžitě zamířil, protože byl podle svých slov „vyděšený“, že zemře.

„Byl celý pokrytý řeznými ranami. Na hlavě a na rukou, které měl prakticky rozříznuté, téměř na dvě části. Ztratil hodně krve a byl ve velmi špatném stavu,“ popsal Musaev.

Podle něj Machchharovi prudce klesl krevní tlak a následně ztratil vědomí.

„Myslím, že kdybychom čekali ještě několik okamžiků, přišli bychom o něj. Prudce mu klesl krevní tlak, najednou ztratil vědomí a všude byla krev,“ řekl.

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Musaev zároveň pomohl útočníka zpacifikovat. Muže podle něj následně svázali pomocí kabelů od sluchátek a plastových stahovacích pásek.

Díky zásahu cestujících a posádky se podařilo letadlo dostat pod kontrolu a bezpečně přistát v Tabúku. Machchhar nyní v tamní nemocnici pokračuje v léčbě svých zranění.

Kapitán Smit Machchhar, indický kapitán letu 1073 společnosti flydubai, se bránil poté, co byl v kokpitu bodnut nožem. (1. října 2026)
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