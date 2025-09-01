„Provedli jsme zkoušku na moři a poté se vrátili do přístavu, než bouře přejde. To znamenalo odložení našeho odjezdu, abychom se vyhnuli riziku komplikací s menšími loděmi,“ uvedla ve svém prohlášení organizace Global Sumud Flotilla Mission. Vítr podle ní dosahoval rychlosti až 56 kilometrů za hodinu.
Flotila se snaží prolomit izraelskou námořní blokádu a dopravit do území už téměř dva roky válkou sužovaného válkou potraviny a humanitární pomoc. Vedle Thunbergové na jednu z lodí nastoupil také herec Liam Cunningham ze seriálu Hra o trůny. Kdy lodě budou v cestě pokračovat, organizátoři nesdělili.
Thunbergová opět míří do Gazy. Konvoj dvaceti lodí vyplul z Barcelony
Izrael tvrdí, že námořní blokáda zavedená v roce 2007 je nutná kvůli zastavení pašování zbraní teroristické organizaci Hamás. Pokusy o její prolomení, včetně červnového pokusu Thunbergové, označil za propagandistický trik na podporu Hamásu.
Thunbergová před nedělním vyplutím davu tisíců lidí, kteří se v přístavu shromáždili, řekla, že mise, jíž se účastní, si klade za cíl postavit se extrémně násilnému a bezohlednému mezinárodnímu systému, jenž pokračuje po starém a nedokáže zajistit dodržování mezinárodního práva.