Do Gazy opět míří flotila s aktivisty a zdravotníky. Shromáždili přes 70 lodí

Autor:
  20:40
Desítky lodí s lidskoprávními aktivisty a zdravotníky ve středu vypluly ze španělské Barcelony do okupovaného Pásma Gazy. Flotila chce pomoct Palestincům, kterým se podle OSN dostává výrazně menší humanitární podpory než je potřeba. Výpravy se podle organizátorů projektu Global Sumud Flotilla dohromady účastní více než 70 lodí a tisíce lidí z celého světa. Čin popisují jako největší občanskou mobilizaci tohoto druhu proti izraelským akcím na palestinském území.

Z Barcelony ve středu vyplulo okolo 40 lodí. Zbytek se připojí k flotile z jiných přístavů podél Středozemního moře, uvedl jeden z předních členů Thiago Ávila na tiskové konferenci při symbolické rozlučkové akci.

Flotila nazvaná podle arabského výrazu sumud (vytrvalost) popisuje svou akci jako „nenásilnou reakci na genocidu, obléhání, masový hladomor a ničení civilního života v Gaze“.

Poslední snahy dostat se do Gazy se udály před necelým rokem. Izraelská armáda je však zmařila.

Konec zdánlivého klidu? Izraelské údery v Gaze zabily nejméně devět lidí

Lodě, převážně plachetnice, vypluly krátce po 11:30 SELČ, uvedli organizátoři v prohlášení. Špatné počasí je donutilo odložit vyplutí, které bylo původně plánováno na 12. dubna.

Asi dvacet lodí, které se mají připojit ke konvoji, opustilo francouzský přístav Marseille 4. dubna. Další plavidla mají odplout ze sicilského přístavu Syrakusy příští pátek, uvedla agentura AFP.

Plánované datum příjezdu k palestinským břehům zatím není známo. Cestu jednotlivých lodí lze ale sledovat online na serveru flotily. Minulé to z Barcelony do Gazy trvalo přibližně měsíc.

Znovu upoutat pozornost k okupované Gaze

Aktivisté doufají, že jejich nejnovější mise znovu upoutá pozornost od války v Íránu k tíživé situaci Palestinců, kteří žijí v okupované Gaze.

„Plavíme se, protože vlády selhaly. Chtějí společnost, která se cítí bezmocně, která nemůže jednat, která se nemůže mobilizovat. Odmítáme takovou společností být,“ řekl palestinský aktivista a člen flotily Saif Abukeshek.

Ti, kteří se plavby zúčastnili loni, včetně švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové nebo české umělkyně Šárky Přikrylové, izraelské úřady zatkly, uvěznily a deportovaly. Aktivisté tvrdili, že je izraelské úřady během zadržení týraly. Ty to ale popřely.

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

„Momentálně se neplánuji zúčastnit. Chci být ale jako podpora a součástí tréninku pro aktivity předtím, než flotila vyrazí,“ odpověděla Přikrylová na otázku, zda se bude znovu na humanitární misi podílet.

Minulý týden uplynulo v Gaze šest měsíců od vyhlášeného příměří, které zastavilo nejsilnější boje mezi izraelskými silami a ozbrojenci z teroristického hnutí Hamás.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze však izraelské útoky zabily za posledních šest měsíců od klidu zbraní více než 700 lidí.

Lékaři bez hranic musejí opustit Gazu. Odmítli nahlásit zaměstnané Palestince

„Hlavním úkolem mise v roce 2026 je nasazení specializované lékařské flotily. Tato flotila, která přepravuje více než tisíc zdravotnických pracovníků a je vybavena životně důležitými léky, má za cíl stabilizovat zdravotnický systém v Gaze a podpořit úsilí místních lékařských týmů, které již dva roky čelí genocidě,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Mezi organizacemi, které flotilu podporují, je španělská pobočka ekologické organizace Greenpeace a španělská humanitární organizace na záchranu migrantů Open Arms.

Obě organizace vyslaly po boku flotily své dvě velké lodě. „Plavíme se, protože lidé v Gaze mají právo na existenci, na to, aby mohli dýchat a prosperovat na své zemi,“ řekla šéfka španělské pobočky Greenpeace Eva Saldanaová.

Flotila Global Sumud znovu vyplouvá z Barcelony směrem do Gazy
Hostina během ramadánu ve zničeném Pásmu Gazy (23. února 2026)
Dítě v táboře po vydatných deštích v Pásmu Gazy (23. února 2026)
Děti uklízející po vydatných deštích v Pásmu Gazy (23. února 2026)
9 fotografií
Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

