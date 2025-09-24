Itálie posílá válečnou loď na pomoc flotile Thunbergové mířící do Gazy

  16:35
Propalestinští aktivisté z flotily směřující do Pásma Gazy tvrdí, že se jejich lodě staly v noci na středu terčem útoků bezpilotních prostředků a rušení komunikace. Útok odsoudily Evropská unie i OSN. Itálie vyslala na pomoc flotile, jejíž plavby se účastní na šest desítek Italů včetně čtyř zákonodárců, vojenskou loď.
Flotila aktivistů mířících do Pásma Gazy tvrdí, že na ni někdo zaútočil. (19. září 2025)

Flotila aktivistů mířících do Pásma Gazy tvrdí, že na ni někdo zaútočil. (19. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Trasa plavby aktivistů do Pásma Gazy
Flotila aktivistů mířících do Pásma Gazy tvrdí, že na ni někdo zaútočil. (19....
Trasa plavby aktivistů do Pásma Gazy
Flotila aktivistů mířících do Pásma Gazy tvrdí, že na ni někdo zaútočil. (19....
„Několik dronů, neidentifikované předměty shozené z výšky, rušené komunikace a výbuchy slyšitelné z několika (našich) lodí. Právě teď jsme přímými svědky těchto psychologických operací, nenecháme se ale zastrašit,“ uvedla v prohlášení Global Sumud Flotilla (GSF). Mluvčí flotily později informovali o nejméně 13 výbuších a deseti zasažených lodích. Nikdo nebyl zraněn, některé lodě jsou údajně poškozené a přetrvávají také problémy s komunikací.

Německá aktivistka Yasemin Acarová upřesnila, že bylo napadeno pět lodí. „Nemáme žádné zbraně, nepředstavujeme pro nikoho žádnou hrozbu. Přepravujeme pouze humanitární pomoc,“ dodala ve videu zveřejněném na sociální síti Instagram.

Tvář flotily Greta kryje teroristy. Kdo skutečně stojí za plavbami do Gazy

„Povolil jsem okamžitý zásah fregaty Fasan vojenského námořnictva, která se nacházela na sever od Kréty,“ uvedl italský ministr obrany Guido Crosetto. Loď by měla poskytnout flotile pomoc, pokud to bude zapotřebí. Na palubě lodí, které jsou součástí aktivistického projektu, jsou podle předchozích zpráv nejméně dva členové italského parlamentu a dvě europoslankyně zvolené v Itálii.

Útoky odsoudil Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který vyzval k „nezávislému, nestrannému a podrobnému prošetření“ útoku. „Jakékoliv použití síly proti flotile je nepřijatelné,“ uvedla mluvčí Evropské komise. Podle ní je nutné dodržovat svobodu plavby zakotvenou v mezinárodním právu. „Respektujeme humanitární nasazení lidí na palubě flotily,“ dodala mluvčí.

Itálii ochromily propalestinské protesty, demonstranti zablokovali přístav i dálnici

Flotila nazvaná podle arabského sumud (vytrvalost) vyplula na začátku září z Barcelony. Mezi jejími členy jsou propalestinští aktivisté včetně švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové, kteří chtějí do Pásma Gazy dopravit humanitární pomoc a prolomit podle nich izraelskou blokádu poté, co Izrael v červnu a červenci zabránil dvěma podobným pokusům.

Válka v Gaze začala 7. října 2023 útokem teroristického hnutí Hamás na Izrael. Ozbrojenci při něm na 1 200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Většinu rukojmích propustili při dvou příměřích výměnou za palestinské vězně. Izraelská armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila od října 2023 v Pásmu Gazy nejméně přes 65 tisíc Palestinců, dalších zhruba 167 tisíc utrpělo zranění. OSN tyto údaje považuje za spolehlivé.

Thunbergovou a spol. plující ke Gaze chce Izrael označit za teroristy

Humanitární organizace i agentury OSN uvedly, že se do Pásma Gazy kvůli izraelským restrikcím dostává jen malé množství pomoci, včetně jídla a zdravotnického materiálu. Izraelská vláda letos od března také téměř tři měsíce nepouštěla na toto palestinské území s asi dvěma miliony obyvatel žádnou humanitární pomoc a zdůvodňovala to tím, že jen nátlak na Hamás, která toto území ovládl v roce 2007, může přimět palestinské ozbrojence k propuštění rukojmích.

