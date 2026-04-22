Zapálil sousedku, která ho přistihla při vloupání. Teď Američana popravili

Osmapadesátiletý Chadwick Scott Willacy byl k trestu smrti odsouzen za vraždu 56leté Marlys Satherové 5. září 1990, která se tehdy o polední pauze vracela do svého domu v Palm Bay a viděla Willacyho, jak se vloupává do jejího domu v Palm Bay.
Muž ji udeřil tupým předmětem do hlavy, čímž jí způsobil zlomeninu lebky, a poté svázal ruce a kotníky drátem a páskou. Pak se ženu pokusil uškrtit telefonní šňůrou, a když se mu to nepodařilo, polil ji benzinem a zapálil. Pitva prokázala, že Satherová zemřela na následky vdechnutí kouře, což naznačuje, že při zapálení byla ještě naživu.
Willacy oběti také ukradl auto a další věci z jejího domu a z její karty vybral hotovost. Když se Satherová z pauzy nevrátila, zaměstnavatel zkontaktoval její rodinu a tělo pak našel její zeť. Willacy byl o rok později odsouzen k trestu smrti poté, co byl shledán vinným z vraždy prvního stupně, vloupání, loupeže a žhářství. V roce 1995 mu byl trest po novém vynesení rozsudku potvrzen.
Willacy se před popravou omluvil své rodině a přátelům a zároveň trval na své nevině s tím, že by nikdy nezabil svou přítelkyni. Pozůstalým oběti popřál, aby jim jeho smrt přinesla klid. Dostal injekci se třemi látkami a ve věznici nedaleko města Starke byl v úterý v 18:15 místního času (dnes 0:15 SELČ) prohlášen za mrtvého.
Trest smrti byl na Floridě obnoven v roce 1976 a rekordní počet poprav - osm - stát zaregistroval v roce 2014. Nový rekord zaznamenal loni s 19 popravami. Na druhém místě se s pěti popravami umístily státy Alabama, Jižní Karolína a Texas. V celých Spojených státech bylo loni popraveno celkem 47 lidí.