Osmadvacetiletý muž cestoval spolu s dalšími třemi lidmi ve vozidle, které v úterý místního času zastavilo na parkovišti u čerpací stanice ve floridském městě St. Augustine.
Při kontrole agenty ICE a Úřadu pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti (HSI) se všichni čtyři dali na útěk. Jeden z nich při přebíhání rušné silnice vběhl přímo do cesty tahači s návěsem, uvedla floridská dálniční policie. Řidič kamionu okamžitě zastavil a pokusil se muži pomoci, ten však svým zraněním podlehl.
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V pondělí agent ICE v Biddefordu ve státě Maine zastřelil muže za volantem. Podle organizace na ochranu práv přistěhovalců šlo o 26letého Kolumbijce. Minulé úterý federální imigrační agenti v texaském Houstonu zastřelili mexického migranta. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti se muž vyhýbal zatčení, ignoroval pokyny agentů a pokusil se svým vozem najet do jednoho z nich.
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Událost v Houstonu vyvolala masové protesty požadující transparentní vyšetření případu a pohnání odpovědných osob před spravedlnost.
Představitelé Trumpovy administrativy po těchto incidentech nařídili agentům ICE, aby až na výjimky pozastavili většinu silničních kontrol, napsala agentura AP s odvoláním na zdroje obeznámené s tímto rozhodnutím.