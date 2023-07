Černoši si během otroctví osvojili užitečné dovednosti, tvrdí na Floridě

„Otroci rozvinuli dovednosti, které v některých případech mohly být použity pro jejich osobní prospěch.“ Tato věta o otroctví ve 216stránkovém dokumentu stanovujícím nové učební standardy vyvolala značné reakce.

Tezi kritizovali především politici z Demokratické strany v čele s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, kteří nové osnovy označují za „útok na černošskou historii“ a „urážku“. Podle Harrisové je dokument výsledek tlaku „extremistů“ usilujících o šíření vlastní propagandistické verze historie.

Nesouhlas ale vyjadřují i straničtí kolegové republikánského guvernéra DeSantise. „Nové afroamerické standardy na Floridě jsou dobré, robustní a přesné,“ napsal floridský člen Sněmovny reprezentantů Byron Donalds, ale zároveň dodal, že část o osobním prospěchu „je špatná a musí být upravena“.

„Naznačovat, že otroctví má světlou stranu, je naprosto špatné,“ řekl bývalý republikánský kongresman a možný vyzyvatel DeSantise v republikánských primárkách Will Hurd. Guvernéra obviňuje, že si nad celou záležitostí myje ruce.

DeSantis tvrdí, že standardy vypracovali vědci a on sám nebyl do procesu vůbec zapojen. „Nebylo to udělané politicky,“ hájí se. Harrisovou osočuje, že šíří falešné zprávy o osnovách a tvrdí, že je to právě ona, kdo schvaluje prosazování politické propagandy.

Woke v předvolební bitvě

Stanice NBC News poznamenává, že DeSantisovi poradci pro prezidentskou kampaň zaútočili na Donaldse tím, že jeho příspěvek zní, jako kdyby ho napsala právě Harrisová. Mluvčí týmu Jeremy Redfern řekl, že Donalds opakuje „falešné řeči“, které zveřejnil Bílý dům.

Floridský kongresman podpořil ústředního DeSantisova rivala v boji o prezidentské křeslo, Donalda Trumpa. V honbě za voliči se DeSantis snaží sám sebe vykreslit jako největší americkou obranu proti takzvanému woke hnutí, přičemž exprezidenta osočuje, že nerozumí, jaká je to „existenciální hrozba“. Slovo „woke“ republikáni často užívají jako označení pro prosazování progresivní politické agendy, jako je rasová či genderová spravedlnost. Samotný Trump se nicméně DeSantisovi vysmál, že půlka lidí neví, co termín znamená.

DeSantis prosadil v rámci svého boje s progresivistickými idejemi v roce 2022 zákon Stop Wrongs to Our Kids and Employees Act, přezdívaný Stop WOKE Act, zaměřený na úpravy vyučovacího řádu. Nové standardy jsou jeho plodem.

Slova o schopnostech získaných během otroctví nejsou jediným kontroverzním segmentem dokumentu. V jedné části jeho autoři hovoří o „násilných činech páchaných proti Afroameričanům“, ale i „jimi“. Připomíná v této souvislosti například rasové nepokoje v Atlantě (1906) a Washingtonu (1919) nebo masakry v Ocoee (1920) či Tulse (1921). Není nicméně jisté, na jaké násilnosti páchané Afroameričany standardy naráží – například v Ocoee dav bělochů napadl Afroameričany poté, co se jeden z nich pokusil volit. Jejich hněvu podlehlo nejméně třicet černochů (a během nepokojů zemřeli i dva běloši).

Celostátní učitelský svaz Florida Education Association, jenž zastupuje asi 150 000 učitelů, nazval nové standardy „medvědí službou“ pro studenty a „krokem zpět“. „Guvernér DeSantis sleduje politickou agendu, která zaručeně postaví dobré lidi proti sobě,“ uvedl předseda svazu Andrew Spar, podle něhož se DeSantis dopouští podvodu na amerických dětech. „Zaslouží si znát úplnou pravdu o americké historii, dobrou i špatnou.“