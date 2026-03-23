Na Floridě zadrželi ženu močící na nábytek v Airbnb. Točila si to pro Onlyfans

Majitelka bytů sdělila policii, že obdržela zprávu ve své aplikaci Airbnb, podle níž její současná nájemnice, jednatřicetiletá Nicolette Keoughová, močila na řadu předmětů v jejím bytě na North Guillemard Street v Pensacole. Později majitelka našla na pornostránce Onlyfans video, na němž žena v bytě močí.
Když majitelka byt navštívila, ucítila v něm silný zápach moči, uvádí portál WKRG.
Nechutné soužití v Plzni. Senior vylévá z okna bytu moč, stěžují si sousedé
Keoughová poškodila starožitné křeslo, koberec, psací stroj, čtyři jídelní židle, kávovar, postel, televizi, gramofon, toustovač a elektrický krb. Celková škoda činí 3 980 dolarů (přes 87 tisíc korun).
Policie zjistila, že podobného jednání se dopustila i v jiném bytě patřícím téže majitelce. Zde poškodila vázu, židli, dva koberce a stěnu v celkové hodnotě 1 375 dolarů (téměř 29 tisíc korun).
Strážci zákona Keoughovou zadrželi a obvinili ji z poškození majetku a trestného činu vandalismu. Žena uvedla, že videa vytvářela, aby si „vydělala peníze“. Policie ji později propustila na kauci.
„Takové chování nemá na Airbnb co dělat. Hosta jsme z naší platformy odstranili a nadále pomáháme hostiteli s jeho žádostí o náhradu škody prostřednictvím našeho programu ochrany proti škodám AirCover pro hostitele,“ uvedla společnost Airbnb s tím, že případy poškození majetku hosty jsou vzácné.