Na Floridě zadrželi ženu močící na nábytek v Airbnb. Točila si to pro Onlyfans

Autor:
  19:26
Floridská policie zadržela ženu, která močila a ničila vybavení ve dvou bytech pronajímaných přes Airbnb. Tímto způsobem si vytvářela obsah pro platformu pro dospělé. Celková škoda přesáhla pět tisíc dolarů.

Nicolette Keoughová | foto: Escambia County Sheriff’s Office

Majitelka bytů sdělila policii, že obdržela zprávu ve své aplikaci Airbnb, podle níž její současná nájemnice, jednatřicetiletá Nicolette Keoughová, močila na řadu předmětů v jejím bytě na North Guillemard Street v Pensacole. Později majitelka našla na pornostránce Onlyfans video, na němž žena v bytě močí.

Když majitelka byt navštívila, ucítila v něm silný zápach moči, uvádí portál WKRG.

Keoughová poškodila starožitné křeslo, koberec, psací stroj, čtyři jídelní židle, kávovar, postel, televizi, gramofon, toustovač a elektrický krb. Celková škoda činí 3 980 dolarů (přes 87 tisíc korun).

nicolettek11
28. října 2023 v 3:35, příspěvek archivován: 23. března 2026 v 18:55
oblíbit odpovědět uložit

Policie zjistila, že podobného jednání se dopustila i v jiném bytě patřícím téže majitelce. Zde poškodila vázu, židli, dva koberce a stěnu v celkové hodnotě 1 375 dolarů (téměř 29 tisíc korun).

Strážci zákona Keoughovou zadrželi a obvinili ji z poškození majetku a trestného činu vandalismu. Žena uvedla, že videa vytvářela, aby si „vydělala peníze“. Policie ji později propustila na kauci.

nicolettek11
12. února 2023 v 17:11, příspěvek archivován: 23. března 2026 v 18:57
oblíbit odpovědět uložit

„Takové chování nemá na Airbnb co dělat. Hosta jsme z naší platformy odstranili a nadále pomáháme hostiteli s jeho žádostí o náhradu škody prostřednictvím našeho programu ochrany proti škodám AirCover pro hostitele,“ uvedla společnost Airbnb s tím, že případy poškození majetku hosty jsou vzácné.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

