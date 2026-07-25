Pro mnohé ztělesňují Anglii a jen zavilý nepřítel ryb jimi při své návštěvě opovrhne. I když balení do novinového papíru a smažení v hovězím loji je už dávná minulost, pro turistu je tohle jídlo součástí skládačky dojmů, bez níž by zážitek nebyl kompletní. Akorát ta cena…
Když jsem loni na podzim na ostrově Westray na skotských Orknejích rozhalila papír, bylo jasné, že se musím popasovat s největší porcí fish & chips, jakou jsem kdy nejen jedla, ale i viděla: sestávala ze dvou kusů tresky a každý z nich byl větší než standardní porce kdekoliv jinde v Británii.
„Musel bych jim účtovat 17 liber (476 Kč), a to nikdo platit nechce.“