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Fish & chips za pět stovek. Pokrm se stává měřítkem britské krize, podniky krachují

Lenka Tomsová
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Sankcím navzdory. Ruské ryby se do Británie dostávají přes třetí stranu. Tou je nejčastěji Čína; ulovené ryby, nejen ruské, jsou totiž velkými cestovateli. Zpracované a zmražené na moři putují rovnou do Británie v menší míře, ve větší s objížďkou přes zpracovatelské závody v Číně. | foto: Profimedia.cz

Od naší spolupracovnice ve Velké Británii - Návštěva Británie bez nich není úplná. Kdo to má ale platit, naříkají už nejen turisté. Fish & chips se staly malým obrázkem velké krize. Dlouhá léta neochvějná jistota rychlého, levného a dobrého jídla chudších vrstev se hroutí pod tíhou ekonomických komplikací. V jejich středu je ryba, ovšem plovoucí v moři problémů.

Pro mnohé ztělesňují Anglii a jen zavilý nepřítel ryb jimi při své návštěvě opovrhne. I když balení do novinového papíru a smažení v hovězím loji je už dávná minulost, pro turistu je tohle jídlo součástí skládačky dojmů, bez níž by zážitek nebyl kompletní. Akorát ta cena…

Když jsem loni na podzim na ostrově Westray na skotských Orknejích rozhalila papír, bylo jasné, že se musím popasovat s největší porcí fish & chips, jakou jsem kdy nejen jedla, ale i viděla: sestávala ze dvou kusů tresky a každý z nich byl větší než standardní porce kdekoliv jinde v Británii.

„Musel bych jim účtovat 17 liber (476 Kč), a to nikdo platit nechce.“

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