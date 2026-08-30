Podle médií se německý kancléř Friedrich Merz se chystá obvinit Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letiště a oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi EU.
„Nemyslím si, že by Rusko někdy chtělo zaútočit na nejmocnější vojenskou alianci na světě, tedy na NATO,“ řekl Stubb. „Za prvé mám k dispozici informace zpravodajských služeb. A za druhé máme odstrašující sílu a tato odstrašující síla je silnější než síla jakékoli jiné vojenské mocnosti kdekoli na světě,“ dodal.
Německo je reálně ohrožené
Stubb konkrétně věří v odstrašující sílu konvenčních ozbrojených sil, raket a jaderných zbraní. „Pro žádnou mocnost na světě nemá smysl zkoušet odhodlání této aliance,“ řekl.
V případě pokusu o dronový útok na lipské letiště finský prezident vyzval k rozvážné reakci. „Považuji za velmi důležité zachovat v takových situacích chladnou hlavu,“ prohlásil s tím, že Německo by podle něj mohlo veřejně prohlásit, že ví, kdo za incidentem stojí, a na diplomatické úrovni předat Rusku příslušné sdělení.
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V posledních týdnech se v zemích NATO stalo několik bezpečnostních incidentů. Například v Rumunsku byl několik set metrů od projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři objeven a rumunskými ozbrojenými silami zneškodněn námořní dron naložený výbušninami. Prezident Nicušor Dan z incidentu výslovně obvinil Rusko.
O několik dní později slovenská policie zmařila plánovaný žhářský útok na továrnu vyrábějící bezpilotní systémy u Prešova.
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Merz tento týden prohlásil, že útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle z počátku srpna ukázal, že Německo je reálně ohrožené. Zatím však odpovědnost za incident nepřipsal žádnému státnímu či nestátnímu aktérovi.
Podle médií, která se odvolávají na své zdroje z bezpečnostních složek, se však úřady domnívají, že za pokusem o útok na ukrajinské letadlo bylo právě Rusko.