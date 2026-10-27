Finský prezident Stubb a norský premiér Störe mluvili s Putinem o válce na Ukrajině

„Stubb a Störe hovor iniciovali, aby projednali ruskou útočnou válku proti Ukrajině, diplomatické snahy o ukončení války a podporu míru a stability v Evropě,“ uvádí kancelář s tím, že telefonát navazoval na schůzku v Oslu konanou 20. října a uskutečnil se po konzultaci s Ukrajinou.
„Finsko a Norsko sousedí s Ruskem. Jsou pevnými zastánci Ukrajiny. Cílem telefonátu bylo předat prezidentu Putinovi přímé vzkazy ohledně budoucích jednání vedoucích k ukončení války. Telefonát souvisel s nadcházejícími schůzkami, které se uskuteční v Abú Dhabí,“ dodala kancelář.
Oba lídři zdůraznili, že Finsko a Norsko budou pokračovat ve své dlouhodobé podpoře Ukrajiny. Vyzvali k deeskalaci.
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„Diskuse byla upřímná a věcná. Sousedíme s Ruskem. Výsledek této války bude mít přímý dopad na naši bezpečnost i na širší evropskou bezpečnost. Ukončení války vyžaduje přímé rozhovory,“ uvedl prezident Stubb.
Rozhovor přišel v době, kdy Evropané zvažují, že by měli mít své místo u jednacího stolu s Putinem kvůli obavám, aby se šéf Kremlu nedohodl o Ukrajině s americkým prezidentem Donaldem Trumpem bez vědomí Kyjeva i evropských států. Evropu by mohl údajně zastupovat český prezident Petr Pavel, jenž má zkušenosti s jednáními s Rusy z doby, kdy působil jako druhý muž NATO. Mluví se i o Stubbovi, který má k Trumpovi blízko.
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Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov připustil, že USA samotné nejsou schopné vyvinout na Kyjev takový nátlak, aby jej přinutily k ústupkům. Podle něj proto musí Kreml mluvit i s Evropou, která Ukrajinu plně podporuje.