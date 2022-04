Moskva je bezohledná. Finové přetřásají důvody, proč vstoupit do NATO

Finsko ve středu zahájilo debatu o možném vstupu do Severoatlantické aliance. Zda o členství severská země požádá rozhodne 200členný parlament. Veřejné mínění i názory politiků se přiklonily na stranu členství v NATO poté, co Rusko na konci února napadlo Ukrajinu. Rusko je bezohledné, nepředvídatelné a agresivní, zaznělo mezi argumenty pro vstup do aliance.