Spočívá v tom, že podél obou stran cesty se táhne plot s mezerou v bodě, kde se nachází přechod, píše Yle. Jsou tam také výstražné značky a světla, která řidiče upozorňují na přítomnost zvířat.
„Radar zaznamená zvíře blížící se k silnici, což spustí výstražná světla,“ popsal Jaakko Klang, inženýr pro bezpečnost v dopravě z úřadu pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí. Yle zveřejnila i video, které systém a přechod jednoho losa zachycuje.
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Podobný systém úřady už dříve testovaly poblíž obce Nousiainenu ležící severozápadně od Turku. Zpočátku na přechodu nebyla výstražná světla a odehrálo se tam deset kolizí. Po instalaci výstražných světel podle ní počet srážek vozidel s jeleny a losy klesl na nulu.
Systém stojí přibližně 70 tisíc eur (zhruba 1,7 milionu korun) a podle Klanga je to efektivní způsob, jak předcházet srážkám se zvířaty. „Podchod nebo nadchod postavený pro divokou zvěř stojí miliony,“ řekl.
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Finské úřady dlouho řeší otázku, jak předcházet srážkám mezi auty a velkými zvířaty, zejména losy, protože střet s losem je nejhorší možnou kolizí s divokým zvířetem, jaká se může na finských silnicích stát. Samec losa podle ní může vážit až 700 kilogramů a při srážkách s auty se nezřídka stává, že zvíře dopadne přímo na čelní sklo auta a rozdrtí cestující.