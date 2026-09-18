Od vstupu Finska do NATO se hodně mluví o vašem konceptu totální obrany – systému bunkrů pod Helsinkami, povinné vojenské službě, armádě rezervistů. Že se od vás máme co učit a že by na podobný koncept měly přejít i další evropské země NATO. Ale dá se vůbec finská zkušenost aplikovat jinde? Protože, upřímně řečeno, Češi nejsou Finové.
Každá země musí jít svou vlastní cestou. Záleží na vaší velikosti, vzdělání, historii, zázemí a struktuře společnosti. My máme svůj model, který jsme vyvinuli pro Finsko na základě vlastních zkušeností. Naše země má jen 5,5 milionu obyvatel, ale rozkládá se na velkém území sousedícím s Ruskem. Máme svá specifika, ale jsme více než ochotni porovnávat zkušenosti a vyměňovat si příklady dobré praxe. A řada zemí si z finského modelu vzala určité prvky.
Pokud by nepřítel překročil naše hranice, známe náš terén a víme, kde se s ním chceme střetnout.