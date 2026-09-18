Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Sověti byli předvídatelnější než Putin.“ Finský stratég líčí hlavní lekce zimní války

Adam Hájek
  20:00

Fotogalerie45 Premium

Janne Kuusela, stálý tajemník finského ministerstva obrany (17. září 2026) | foto: PETR TOPIČPetr TopičMAFRA

Už tři roky má NATO ve svých řadách mocného pomocníka v eskalující konfrontaci s Ruskem. Finsko nemá jen úctyhodné dělostřelectvo a moderní letectvo, pilířem jeho obrany je celá společnost. „Nikdy jsme se nevzdali schopnosti bránit své území. Dnes musíme modernizovat, zavádět nové technologie a doplnit zásoby,“ říká v rozhovoru pro iDNES Premium stálý tajemník finského ministerstva obrany Janne Kuusela.

Od vstupu Finska do NATO se hodně mluví o vašem konceptu totální obrany – systému bunkrů pod Helsinkami, povinné vojenské službě, armádě rezervistů. Že se od vás máme co učit a že by na podobný koncept měly přejít i další evropské země NATO. Ale dá se vůbec finská zkušenost aplikovat jinde? Protože, upřímně řečeno, Češi nejsou Finové.
Každá země musí jít svou vlastní cestou. Záleží na vaší velikosti, vzdělání, historii, zázemí a struktuře společnosti. My máme svůj model, který jsme vyvinuli pro Finsko na základě vlastních zkušeností. Naše země má jen 5,5 milionu obyvatel, ale rozkládá se na velkém území sousedícím s Ruskem. Máme svá specifika, ale jsme více než ochotni porovnávat zkušenosti a vyměňovat si příklady dobré praxe. A řada zemí si z finského modelu vzala určité prvky.

Pokud by nepřítel překročil naše hranice, známe náš terén a víme, kde se s ním chceme střetnout.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“

Pohled na sochu „Lady in Blue“ od newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové,...

V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Izolace Íránu se dále prohlubuje. Jeho aerolinky zrušily lety do sousedních zemí

Letoun Airbus íránských aerolinek Mahan Air

Nejvýznamnější íránská letecká společnost Mahan Air oznámila, že přestane létat do sousedních zemí Turecka a Ománu. Stalo se tak něco málo přes týden po oznámení nových omezení v důsledku americké...

18. září 2026

„Sověti byli předvídatelnější než Putin.“ Finský stratég líčí hlavní lekce zimní války

Premium
Janne Kuusela, stálý tajemník finského ministerstva obrany (17. září 2026)

Už tři roky má NATO ve svých řadách mocného pomocníka v eskalující konfrontaci s Ruskem. Finsko nemá jen úctyhodné dělostřelectvo a moderní letectvo, pilířem jeho obrany je celá společnost. „Nikdy...

18. září 2026

NÚKIB varuje před severokorejskou skupinou. Dokáže získat citlivé údaje

ilustrační snímek

Kvůli aktivitám severokorejské skupiny WaterPlum mají být profesionálové v informačních technologiích i organizace obezřetní při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli. Skupina se vydává za...

18. září 2026  19:44

Největší demonstrace od začátku války. Teheránem pochodovaly ozbrojené ženy i děti

Íránský režim svolal do ulic Teheránu stovky tisíc lidí včetně ozbrojených...

Íránský režim v pátek svolal do ulic Teheránu stovky tisíc lidí. Ozbrojení muži, ženy i děti měli ukázat, že jsou připraveni bránit zemi před nepřítelem. Šlo o největší podobnou akci od únorového...

18. září 2026  19:34

Záběry z Ceuty přiživují podporu krajní pravice v Evropě, uvedl eurokomisař

Evropský komisař pro vnitřní věci a migraci Magnus Brunner. (11. června 2025)

Záběry migrantů překračujících hranici z Maroka do španělské exklávy Ceuta posílily podporu krajně pravicových stran, a to i přes prudký pokles počtu příchodů nelegálních migrantů do Evropy v...

18. září 2026  18:30

Ve věku 56 let zemřel americký hudebník Duncan Sheik, držitel ceny Grammy

Ve věku 56 let zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik. (18. září 2026)

Ve věku 56 let zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik, držitel divadelní ceny Tony a hudební ceny Grammy. Příčinou čtvrtečního úmrtí bylo selhání orgánů, sdělila deníku The New York Times...

18. září 2026  18:26

Konec poplatků ČT může vláda dál odkládat a návrh ještě změkčit, říká politolog

Premium
Politolog Jan Kubáček

To, že skončí televizní a rozhlasové poplatky, není podle politologa Jana Kubáčka zdaleka jisté. Hnutí ANO se snaží nyní nepomáhat opozici mobilizovat před volbami její voliče, ale zrušení poplatků...

18. září 2026  14:11,  aktualizováno  18:15

Čína proměnila svou slabinu v přednost. Díky zásobám dokáže hýbat cenami ropy

Celkový pohled na rafinerii ropy společnosti Sinopec Jinling Petrochemical...

Ještě před několika lety patřila závislost na dovážené ropě k největším slabinám asijské velmoci. Válka s Íránem ale ukázala, že Peking svou pozici výrazně změnil. Díky rozsáhlým zásobám a nižší...

18. září 2026

Lepší proces registrace i úprava koridorů. Pražské letiště řeší fronty na příletech

ilustrační snímek

Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo nasazení pracovníků pomáhajících...

18. září 2026  17:58

Na Rakovnicku hoří průmyslová hala, škoda jde do stovek milionů

Požár haly v areálu skládky na Rakovnicku (18. září 2026)

Desítky hasičů v pátek odpoledne zasahují u požáru průmyslové haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku. Škoda podle předběžného odhadu dosáhne 300 až 400 milionů korun, nikdo nebyl zraněn....

18. září 2026  16:02,  aktualizováno  17:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Jako lékař končí.“ Komora přesto Cimického nemůže vyloučit

Jan Cimický

Do vězení jde na pět let. Deset let pak nemůže pracovat jako lékař. Psychiatr Jan Cimický v pátek od soudu definitivně dostal trest. Lékaři jej ale přesto ze své komory nemohou vyloučit. Pravidla to...

18. září 2026  17:53

Očkování má smysl i v 80. Senioři potřebují prevenci stejně jako malé děti

ilustrační snímek

„Já už tu dlouho nebudu.“ Častý argument starších lidí, proč nejít na očkování nebo příliš neřešit prevenci. Podle lékařů ale není relevantní. Shodují se, že očkování je důležité v každém věku....

18. září 2026  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×