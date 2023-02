Finové by šli do NATO i sami, ukázal průzkum. Švédsko ustupuje Turecku

Finové jsou ochotni vstoupit do Severoatlantické aliance i samostatně a nečekat na společný vstup se Švédskem. Vyplývá to z tamního průzkumu veřejného mínění. Obě země podaly přihlášku pro vstup do NATO současně, Stockholm má ale momentálně napjaté vztahy s Tureckem.