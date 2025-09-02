„Mohli jsme si tuto vlajku ponechat, ale někdy mohou nastat nepříjemné situace s cizími návštěvníky. Možná je moudré jít s dobou,“ řekl Böhm podle finské stanice Yle, přičemž zmínil například Američany, od roku 2023 spojence v NATO. Momentálně proto probíhá reforma vlajek.
Velitelství letectva už svastiku nepoužívá. Kdy zmizí i z vlajek jednotlivých jednotek, zatím podle Böhma není jasné. Doufá však, že k tomu dojde během jeho funkčního období v pozici velitele. „Svět se změnil a my žijeme podle toho. Nedošlo k žádnému politickému tlaku, aby se tak stalo,“ dodal.
Finské letectvo symbol používalo od svého založení, a tedy mnohem dřív, než si jej ve třicátých letech přivlastnil německý nacistický režim. Do roku 1945 se finská letadla honosila modrou svastikou v bílém poli – a nebylo to tak proto, že Finsko část války bojovalo na straně nacistického Německa. Svastika se k finskému letectvu dostala díky hraběti Eriku von Rosenovi, který ji používal pro štěstí.
|
Finské letectvo se vzdalo svastiky coby svého symbolu. Používalo ji sto let
V roce 1918 věnoval rodícímu se letectvu letoun Thulin Typ D právě s modrou svastikou. Znak pak letci malovali i na další stroje. Pro Finy takzvaný „hakaristi“ vyjadřoval boj za svobodu, když zemi napadl Sovětský svaz.