Finské letectvo odstraňuje svastiku z vlajek svých jednotek. Modrý znak na bílém poli se objevoval od roku 1918 do roku 1945 na finských letounech a poté zůstal na oficiálních nášivkách a vlajkách. A představitele letectva uváděl do „trapných situací“, řekl plukovník Tomi Böhm, nový velitel pohotovostní Karelské letecké flotily.
„Mohli jsme si tuto vlajku ponechat, ale někdy mohou nastat nepříjemné situace s cizími návštěvníky. Možná je moudré jít s dobou,“ řekl Böhm podle finské stanice Yle, přičemž zmínil například Američany, od roku 2023 spojence v NATO. Momentálně proto probíhá reforma vlajek.

Velitelství letectva už svastiku nepoužívá. Kdy zmizí i z vlajek jednotlivých jednotek, zatím podle Böhma není jasné. Doufá však, že k tomu dojde během jeho funkčního období v pozici velitele. „Svět se změnil a my žijeme podle toho. Nedošlo k žádnému politickému tlaku, aby se tak stalo,“ dodal.

Finské letectvo symbol používalo od svého založení, a tedy mnohem dřív, než si jej ve třicátých letech přivlastnil německý nacistický režim. Do roku 1945 se finská letadla honosila modrou svastikou v bílém poli – a nebylo to tak proto, že Finsko část války bojovalo na straně nacistického Německa. Svastika se k finskému letectvu dostala díky hraběti Eriku von Rosenovi, který ji používal pro štěstí.

Finské letectvo se vzdalo svastiky coby svého symbolu. Používalo ji sto let

V roce 1918 věnoval rodícímu se letectvu letoun Thulin Typ D právě s modrou svastikou. Znak pak letci malovali i na další stroje. Pro Finy takzvaný „hakaristi“ vyjadřoval boj za svobodu, když zemi napadl Sovětský svaz.

