Finská bilance oslav slunovratu: propadl skleněnou výplní, převrátili se s traktorem

Ve městě Vantaa v pátek večer propadl skleněnou balkonovou výplní asi 30letý muž. Policie předpokládá, že se tak stalo během večírku. Úřady nicméně až do vyšetření incidentu vyzvaly obyvatele dotčeného bytového domu, aby nepoužívali balkony.
Nejméně čtyři lidé přes víkend utonuli. Už v pátek se utopil jeden člověk, jehož loď se na jezeře u města Mikkeli převrátila. Další tři lidé, kteří byli na palubě, se zachránili.
V pátek se v moři u Helsinek utopila starší žena, v sobotu se v Kuopiu utopil mladý muž. Další muž se utopil v neděli ve městě Salo, když si ve vodě hrál s dítětem. Svědci se muže snažili oživit, ale neúspěšně.
Další dvě úmrtí souvisí s násilím, a to ve městech Vaasa a Varkaus. Tři lidé zemřeli při dopravních nehodách, které policie spojuje také s oslavami slunovratu.
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Nejvážnější se stala v Mäntyharju, kde zemřeli dva mladí muži, kteří se převrátili s traktorem. V Kuopiu pak uhořela žena při požáru domu. Podle policie se nejdříve dostala ven, ale následně se rozhodla plameny hasit, v domě však uvázla.
Oslavy slunovratu bývají kvůli divoké konzumaci alkoholu ve Finsku často tragické. Jedním z nejtragičtějších se stal rok 1999, kdy utonulo 20 lidí, naopak v roce 2014 se utopil jeden člověk.
Média tehdy uváděla, že to bylo poprvé od roku 1989, kdy slunovratové veselí skončilo jen jediným utopencem.
Televize YLE se v minulosti obsáhle věnovala otázce, proč se jinak klidní Finové chovají v době slunovratu jako utržení ze řetězu. Dospěla k jednoduché odpovědi, že smrticí kombinací jsou alkohol a krajina plná jezer, na jejichž březích se oslavy konají.