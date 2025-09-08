Finsko na nás připravuje útok podobně jako nacisté, tvrdí Medveděv

Bývalý ruský prezident a současný místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv obvinil Finsko, že se pod patronátem NATO chystá na válku s Ruskem. Obvinil sousedy, že se chovají jako nacistické Německo, a naznačil, že Brusel podněcuje Finsko, aby Rusku uzmulo území.
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Dmitrij Medveděv, místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace. (9. května 2025)

Místopředseda Rady bezpečnosti Ruska Dmitrij Medveděv v Moskvě (17. července...
Dmitrij Medveděv na sjezdu vládnoucí strany Jednotné Rusko (14. prosince 2024)
Někdejší ruský prezident Dmitrij Medvěděv na Světovém festivalu mládeže v Soči...
Dmitrij Medveděv (15. února 2024)
Medveděv v názorovém článku publikovaném na stránkách ruské agentury TASS tvrdí, že Finsko pomáhalo nacistickému Německu v obléhání Leningradu. Podle něj se Finové aktivně snažili o „genocidu slovanského obyvatelstva“.

„Finsko, jakožto Hitlerův satelit, který napadl SSSR, nese naprosto stejnou odpovědnost za rozpoutání války, za všechny hrůzy a utrpení našeho obyvatelstva, jako fašistické Německo,“ napsal Medveděv.

Bývalý ruský prezident naznačuje, že Finsko se přidáním k NATO a budováním svých obranných kapacit na případnou ruskou agresi rozhodlo pokračovat v následování militaristické politiky nacistů. „Pokud Finsko v předvečer Velké vlastenecké války dobrovolně poskytlo své území třetí říši k rozmístění infrastruktury wehrmachtu pro útok na SSSR, dnes ho servilně předává členům NATO,“ uvedl Medveděv

Helsinky minulý rok schválily dohodu o obranné spolupráci (DCA) mezi Finskem a Spojenými státy, na jejímž základě Finsko otevře 15 svých vojenských základen pro případné využití americkými silami a také umožní USA přivést do Finska obranné vybavení, zásoby, materiál a vojáky. Finsko též souhlasilo s vytvořením několika vojenských zón, které budou zahrnovat zařízení, k nimž budou mít přístup pouze Američané. Finsko tímto způsobem poskytlo rámec pro permanentnější přítomnost amerických vojáků v zemi.

Finské letectvo maže svastiku z vlajek. Některé spojence znepokojovala

Medveděvovi taky vadí otevření nového regionálního velitelského centra pozemních sil NATO ve finském městě Mikkeli poblíž ruských hranic, stejně jako finská vojenská cvičení. „Helsinky se pod záminkou obranných opatření vydaly cestou konfrontace a připravují se na válku s Ruskem. Zřejmě připravují odrazový můstek pro útok na nás,“ podotýká bývalý ruský premiér.

Osočuje zároveň Brusel, že podobně jako nacistický vůdce Adolf Hitler, i EU podporuje Finsko, aby sebralo Rusku území. Uvádí, že proběhla „ukrajinizace Finska“, čímž míní přijetí agresivní postoje vůči Rusku, které podle něj proběhlo ještě rychleji než na Ukrajině. Moskva dlouhodobě naznačuje, že Ukrajina je loutkou v rukách Západu, který ji využívá k zničení Ruska.

Medveděv varuje Helsinky, že pokud se pustí do boje s Ruskem, hrozí jim navždy ztráta státnosti. „Nikdo s nimi nebude jednat v rukavičkách jako v roce 1944.“ Tehdy Sovětský svaz dobyl zpět území, které Finsku už jednou ukradl v zimní válce v letech 1939 a 1940.

Finsko a Litva začnou vyrábět protipěchotní miny. Obávají se hrozby z Ruska

Medveděv před několika dny oznámil, že Rusko posílí své hranice s Finskem výstavbou nových opevnění a bariér. Jako důvod uvedl obavy z možných „nepřátelských činů“ ze strany Helsinek. „Nemůžeme ignorovat fakt, že Finsko je momentálně členem Severoatlantické aliance,“ prohlásil místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace.

